Požár haly v Pardubicích: Šlo o cílený útok!
V průmyslové zóně v Pardubicích od časného rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. K založení požáru se přihlásila konkrétní skupina. Čin může mít souvislost s válkou v Gaze. BIS spolupracuje na vyšetřování požáru s centrálou proti terorismu. Byl svolán krizový štáb, minitr vnitra mluví o terorismu.
„Z veřejného prostoru jsme získali informace o tom, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. V tuto chvíli ověřujeme důvěryhodnost informací,“ sdělili policisté. Ministr vnitra Lubomír Metnar svolal kvůli požáru krizový štáb. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, uvedl.
„Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou,“ cituje Aktuálně.cz z e-mailu, který ráno obdržel její reportér. Skupina má nést název The Earthquake Faction.
Podle organizované skupiny byl areál postaven „aby sloužil globální expanzi největšího izraelského výrobce zbraní“
Požár vypukl kolem 4:20 v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Objekty jsou v zadní části areálu, z ulice nejsou vidět. Podle hasičů je hala tvořená z části železnou konstrukcí a požár ji kompletně zničil. Hala je přízemní stavba, administrativní budova je třípodlažní.
Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí. Za necelé dvě hodiny hasiči požár lokalizovali, kolem 8:00 začali dohašovat skrytá ohniska. Ochlazovali také okolní objekty, aby zabránili šíření ohně.
Šlo o terorismus?!
Požár pravděpodobně souvisí s teroristickým útokem. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Server Aktuálně.cz v pátek napsal, že se k založení požáru v areálu, kde sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, v e-mailu přihlásila skupina The Earthquake Faction. Policie informace ověřuje, na vyšetřování se podílí Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).
„Svolal jsem na dnešek krizový štáb ministra vnitra v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem. O dalším postupu budu informovat,“ uvedl Metnar. Tisková konference po jednání štábu je naplánovaná na 14:00. Požárem se začala zabývat centrála proti terorismu.
Premiér Babiš pokládá za závažné informace, že požár v Pardubicích mohl být úmyslně založený v souvislosti s konfliktem v Gaze. Mluvil s Metnarem i šéfem BIS.
