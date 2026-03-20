Požár haly v Pardubicích: Šlo o cílený útok!

Požár haly v Pardubicích
Požár haly v Pardubicích
Požár haly v Pardubicích
Požár haly v Pardubicích
Požár haly v Pardubicích
Aktualizováno -
20. března 2026
13:20
Autor: rix, ČTK - 
20. března 2026
11:51

V průmyslové zóně v Pardubicích od časného rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. K založení požáru se přihlásila konkrétní skupina. Čin může mít souvislost s válkou v Gaze. BIS spolupracuje na vyšetřování požáru s centrálou proti terorismu. Byl svolán krizový štáb, minitr vnitra mluví o terorismu.

„Z veřejného prostoru jsme získali informace o tom, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. V tuto chvíli ověřujeme důvěryhodnost informací,“ sdělili policisté. Ministr vnitra Lubomír Metnar svolal kvůli požáru krizový štáb. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, uvedl.

„Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou,“ cituje Aktuálně.cz z e-mailu, který ráno obdržel její reportér. Skupina má nést název The Earthquake Faction.

Video  Žháři zveřejnili video ze zapálení haly.  - X/The Aftershock
Video se připravuje ...

Podle organizované skupiny byl areál postaven „aby sloužil globální expanzi největšího izraelského výrobce zbraní“

Požár vypukl kolem 4:20 v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Objekty jsou v zadní části areálu, z ulice nejsou vidět. Podle hasičů je hala tvořená z části železnou konstrukcí a požár ji kompletně zničil. Hala je přízemní stavba, administrativní budova je třípodlažní.

Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí. Za necelé dvě hodiny hasiči požár lokalizovali, kolem 8:00 začali dohašovat skrytá ohniska. Ochlazovali také okolní objekty, aby zabránili šíření ohně.

Šlo o terorismus?!

Požár pravděpodobně souvisí s teroristickým útokem. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Server Aktuálně.cz v pátek napsal, že se k založení požáru v areálu, kde sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, v e-mailu přihlásila skupina The Earthquake Faction. Policie informace ověřuje, na vyšetřování se podílí Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).

„Svolal jsem na dnešek krizový štáb ministra vnitra v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem. O dalším postupu budu informovat,“ uvedl Metnar. Tisková konference po jednání štábu je naplánovaná na 14:00. Požárem se začala zabývat centrála proti terorismu.

Premiér Babiš pokládá za závažné informace, že požár v Pardubicích mohl být úmyslně založený v souvislosti s konfliktem v Gaze. Mluvil s Metnarem i šéfem BIS.

Požár haly v Pardubicích
Požár haly v Pardubicích
Požár haly v Pardubicích
Požár haly v Pardubicích
Požár haly v Pardubicích

požárválka mezi Hamásem a IzraelemPardubice

pavel skok ( 20. března 2026 13:18 )

svedou to zase na Čuka Geka, možná v tom lítá Timur a jeho parta

Uživatel_6043891 ( 20. března 2026 13:17 )

Jedni za 18, druzí bez dvou za 20. Úplně stejně jako rusáci s ukrajinci. Je to prašť jako uhoď.

J H ( 20. března 2026 13:03 )

ano… je nutné vzbudit nenávist proti Palestincům… je to už trapné
víte k čemu slouží je provokace pod tzv. cizí vlajkou ?

Manowar ( 20. března 2026 12:57 )

Honem rychle napište,že v tom má prsty Rusko. 😁

