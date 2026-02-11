Masakr v Kanadě: Deset mrtvých po střelbě u střední školy

11. února 2026
Autor: ČTK - 
11. února 2026
Deset lidí včetně útočnice zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění poté, co žena začala střílet na střední škole a v její blízkosti v odlehlé podhorské obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Informovaly o tom v noci na dnešek tiskové agentury s odkazem na policii. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že je událostí otřesen, a odložil cestu na Mnichovskou bezpečnostní konferenci.

Šest lidí bylo nalezeno mrtvých uvnitř střední školy v obci Tumbler Ridge, další dvě oběti byly podle policie v souvislosti se střelbou nalezeny v nedalekém bydlišti. Další osoba zemřela cestou do nemocnice. Místní zdravotní středisko podle policie ošetřuje 25 zraněných, z nichž dva jsou v ohrožení života.

Policie v incidentu nepředpokládá další podezřelé a veřejnosti podle ní už nehrozí nebezpečí.

Policejní výstraha před aktivním střelcem popisovala podezřelou osobu jako „ženu v šatech s hnědými vlasy“. Policejní superintendant Ken Floyd později na tiskové konferenci potvrdil, že podezřelá popsaná ve výstraze byla tatáž osoba, která byla nalezena mrtvá ve škole s poraněním, které si pravděpodobně přivodila sama.

Její jméno policie nezveřejnila s tím, že motiv zůstává nejasný. „Nejsme v pozici, abychom pochopili, proč k této tragédii došlo či co ji mohlo způsobit,“ řekl Floyd. Dodal, že policie vyšetřuje, zda mají oběti se střelkyní nějakou spojitost. Policie neuvedla, kolik z obětí mohlo být nezletilých.

Carneyho úřad podle agentury Reuters oznámil, že premiér odložil plánovanou cestu na nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferenci. „Připojuji se ke Kanaďanům ve smutku s těmi, jejichž životy se dnes nenávratně změnily, a ve vděku za odvahu a obětavost zasahujících, kteří riskovali své životy, aby ochránili své spoluobčany,“ napsal Carney na síti X.

Tumbler Ridge je odlehlá obec s přibližně 2400 obyvateli, která leží na úpatí Skalistých hor zhruba 670 kilometrů severně od Vancouveru.

Hromadné střelby na školách jsou v Kanadě vzácné, poznamenala agentura AP. Také agentura Reuters napsala, že jeden z nejtragičtějších takových případů v moderní historii země přináší do Kanady typ hromadné střelby, která je mnohem běžnější v sousedních Spojených státech. Událost označila za nezvyklou také proto, že drtivou většinu masových střeleb v Severní Americe mívají na svědomí muži.

Agentura AFP nicméně připomněla, že jde už o druhou hromadnou vraždu v Britské Kolumbii za necelý rok. Loni v dubnu 2025 zabil ve Vancouveru 11 lidí muž, který najel nákladním autem do davu lidí při pouličních oslavách filipínského kulturního festivalu.

