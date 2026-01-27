Pohřeb hrdiny Libora zastřeleného v Chřibské: Srdcervoucí slova kamaráda
Rodina i blízcí přišli dát poslední sbohem Liborovi C., který zemřel po běsnění střelce na úřadě v Chřibské. Smuteční obřad proběhl v úterý odpoledne v České Kamenici. Před kostelem hlídkují policisté.
Do kostela začali lidé vcházet krátce před třetí hodinou odpolední, a to za zvuků metalové písně Heart of Steel od kapely Manowar. Poslední hold přišlo hrdinovi z Chřibské vzdát asi 300 lidí. Na místo dorazil také šéf krajské policie Zbyněk Dvořák, šéf děčínské policie Tomáš Kolbaba či náměstek ústeckého hejtmana Jiří Kulhánek.
V první lavici seděla zdrcená manželka Libuška, synové Libor s Antonínem a maminka Blažena, která přišla o syna, jenž byl odmala vášnivým rybářem i kutilem. „Nevíme, proč mu osud vyměřil tak málo roků, ale víme, že už mu je tam nahoře dobře,“ zaznělo v dojemném projevu, který trhal srdce všem přítomným.
„(...) Mám tu čest se s Tebou rozloučit za všechny. Dělali jsme kraviny, pracovali jsme spolu. Nikdy nezapomenu na Tvoje hlášky, ale hlavně na to, že jsi zvedl telefon a varoval jsi mě i ostatní a zachránil jsi nám život,“ řekl v síni Liborův kamarád a kolega Miloš, který na úřadě v Chřibské pracoval jako šéf údržby.
Zesnulý byl známý tím, že nikomu neodmítl pomoc.„Udělám vše, abych této rodině pomohl překonat nejtěžší období,“ slíbil ještě před několika dny starosta Jan Machač, kterého se právě Libor Cicvárek snažil dostat do bezpečí před šíleným střelcem.
Motiv stále řeší
Střelec Roman C. útočil údajně kvůli sporu s jedním ze zaměstnanců úřadu, ale policie motivy hrůzného činu dál prověřuje. Přinesl si čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Padnout mělo na 200 výstřelů a šest lidí bylo zraněno. Roman C. nakonec zbraň obrátil proti sobě.
Úřad funguje on-line
Na městském úřadu nadále pokračuje odstraňování následků tragické střelby, uvedli včera zástupci radnice.Pracovníci fungují on-line, v naléhavých případech se na ně lze obrátit prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Zavřeno zůstane do odvolání.
