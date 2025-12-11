Děsivá nehoda v Teplicích: Auto srazilo a vážně zranilo holčičku (11)
Vážná nehoda se odehrála ve čtvrtek v Teplicích. Řidič osobního auta tady srazil školačku (11). Pro vážně zraněné dítě letěl záchranářský vrtulník.
Nehoda se odehrála v Pražské ulici. Holčička vběhla před auto. „Podle prvotních informací se pohybovala mimo přechod pro chodce,“ uvedla podle CNN Prima NEWS policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Dítě při srážce utrpělo vážná zranění, vzlétl záchranářský vrtulník. „Osobu jsme umístili do vakuové matrace a pomáhali jsme s jejím transportem do vrtulníku,“ uvedl mluvčí hasičů Milan Rudolf.
„S podezřením na velmi vážná zranění jsme nezletilou osobu transportovali do ústeckého traumacentra,“ dodal mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Okolnostmi, jak přesně se nehoda odehrála, se zabývají kriminalisté.
