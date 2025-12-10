V trávě u silnice našli bezvládného cyklistu náhodní svědci a hned volali záchranáře.

„Prvotní vyšetření ukázalo vážné poranění hrudníku, vyloučit nebylo možno ani další zranění. Posádky ihned zahájily resuscitaci, zajistily vstup do kostní dřeně pro podávání léků, dýchací cesty a umělou plicní ventilaci. Za prováděné nepřímé srdeční masáže se jim po necelé čtvrt hodině podařilo obnovit krevní oběh,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Obří pátrací akce po Petře ze Žatce: Způsobila nehodu a zmizela

Policie pátrá po Petře Hofreiterové ze Žatce na Lounsku.

Zraněného přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Ostrava. „Stav pacienta je kritický, v ohrožení života,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

„Dopravní policisté žádají o pomoc přímé svědky, kteří by mohli podat informace k průběhu nehody nebo disponují záznamem z palubní kamery ve svém voze,“ uvedl mluvčí policie Jan Segsulka.

Svědci se mohou obrátit na dopravní inspektorát v Partyzánské ulici 7 v Bruntále nebo na tísňovou linku 158. K nehodě mělo dojít kolem šesté ráno.

VIDEO: Cyklista jel v Plzni po přechodu na červenou, narazil do auta. (2023)

Video
Video se připravuje ...

Cyklista jel v Plzni po přechodu na červenou, narazil do auta. MP Plzeň