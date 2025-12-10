V trávě u silnice našli bezvládného cyklistu náhodní svědci a hned volali záchranáře.
„Prvotní vyšetření ukázalo vážné poranění hrudníku, vyloučit nebylo možno ani další zranění. Posádky ihned zahájily resuscitaci, zajistily vstup do kostní dřeně pro podávání léků, dýchací cesty a umělou plicní ventilaci. Za prováděné nepřímé srdeční masáže se jim po necelé čtvrt hodině podařilo obnovit krevní oběh,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.
Zraněného přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Ostrava. „Stav pacienta je kritický, v ohrožení života,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
„Dopravní policisté žádají o pomoc přímé svědky, kteří by mohli podat informace k průběhu nehody nebo disponují záznamem z palubní kamery ve svém voze,“ uvedl mluvčí policie Jan Segsulka.
Svědci se mohou obrátit na dopravní inspektorát v Partyzánské ulici 7 v Bruntále nebo na tísňovou linku 158. K nehodě mělo dojít kolem šesté ráno.
