Vražda v Přelouči: Senior se přiznal k zastřelení ženy (†39), skončil ve vazbě

14. listopadu 2025
V Přelouči zemřela žena po střelbě v rodinném domě. Policie obvinila jejího druha, jenž podle vyšetřovatelů použil legálně drženou zbraň a k činu se přiznal. Soud jej poslal do vazby, kriminalisté pracují s verzí dlouhodobých konfliktů v domácnosti.

Policisté obvinili jednasedmdesátiletého muže z vraždy devětatřicetileté ženy v Přelouči. Žila s ním ve společné domácnosti. Soud poslal muže do vazby. Ženu podle kriminalistů usmrtil v úterý 11. listopadu legálně drženou zbraní. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí krajské policie Dita Holečková. Policie v případu původně zadržela dva muže.

„Motivem (vraždy) měly být dlouhodobější vzájemné neshody. Druhý zadržený muž byl propuštěn a dále v případu bude vystupovat jako svědek,“ uvedla Holečková.

Senior obviněný z vraždy se ke svému činu přiznal. Hrozí mu deset až 18 let. Podle Holečkové nelze v průběhu dalšího vyšetřování vyloučit ani zpřísnění právní kvalifikace.

Není to první případ vraždy v Pardubickém kraji v letošní roce. Například v únoru pětašedesátiletý muž v Jevíčku na Svitavsku podle policie zastřelil devětapadesátiletou ženu a pak stejnou zbraní spáchal sebevraždu. Motivem jeho činu byly zřejmě osobní problémy. V loňském roce policie v regionu vyšetřovala osm vražd a pokusů o ně, o tři více než v roce 2023. Všechny se podařilo objasnit.

