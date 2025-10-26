Vítr chodkyni vymrštil na silnici plnou aut: Hrůzu natočila kamera
O tom, že by se poryv větru na Novém Zélandu neměl podceňovat, se přesvědčila i jistá chodkyně ve Wellingtonu. Vítr dosahující rychlosti 138 km/h ji vymrštil do silnice! Měla štěstí, žádné auto v tu chvíli místem nejelo. Incident zachytila kamera.
Chodkyně se zřejmě chtěla dostat k přechodu pro chodce, kde se těsně před incidentem snažila chytit sloupku semaforu. To se jí ovšem nepovedlo.
Vítr s chodkyní neměl slitování. Ženu doslova zvedl ze země, nešťastnice následně dopadla přímo na silnici. Jak okomentoval deník The Mirror, chodkyně se naštěstí obešla bez vážného zranění. Nechybělo málo a chodkyně mohla spadnou přímo pod kola auta.
Video se šíří na sociálních sítích. „Vítr ve Wellingtonu není pro amatéry. Nic takového jsem jinde nezažil,“ napsal jeden z komentujících. „Doufám, že se někdo dostal ven a pomohl jí! Chudák!“ dodala další.
Bouřka ve Wellingtonu si už v úterý 21. října vyžádala život muže, kterého v parku zasáhla větev stromu. Vítr výrazně omezil celou infrastrukturu.
