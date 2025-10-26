Vítr chodkyni vymrštil na silnici plnou aut: Hrůzu natočila kamera

Vítr vymrštil chodkyni na silnici
Vítr vymrštil chodkyni na silnici
Vítr chodkyni vymrštil na silnici.
Vítr chodkyni vymrštil na silnici.
Vítr chodkyni vymrštil na silnici.
Autor: btk - 
26. října 2025
17:02

O tom, že by se poryv větru na Novém Zélandu neměl podceňovat, se přesvědčila i jistá chodkyně ve Wellingtonu. Vítr dosahující rychlosti 138 km/h ji vymrštil do silnice! Měla štěstí, žádné auto v tu chvíli místem nejelo. Incident zachytila kamera.

Chodkyně se zřejmě chtěla dostat k přechodu pro chodce, kde se těsně před incidentem snažila chytit sloupku semaforu. To se jí ovšem nepovedlo. 

Video  Vítr odmrštil chodkyni na silinici.  - Sociální síť X
Video se připravuje ...

Vítr s chodkyní neměl slitování. Ženu doslova zvedl ze země, nešťastnice následně dopadla přímo na silnici. Jak okomentoval deník The Mirror, chodkyně se naštěstí obešla bez vážného zranění. Nechybělo málo a chodkyně mohla spadnou přímo pod kola auta. 

Video se šíří na sociálních sítích. „Vítr ve Wellingtonu není pro amatéry. Nic takového jsem jinde nezažil,“ napsal jeden z komentujících. „Doufám, že se někdo dostal ven a pomohl jí! Chudák!“ dodala další. 

Bouřka ve Wellingtonu si už v úterý 21. října vyžádala život muže, kterého v parku zasáhla větev stromu. Vítr výrazně omezil celou infrastrukturu. 

Vítr vymrštil chodkyni na silnici
Vítr vymrštil chodkyni na silnici
Vítr chodkyni vymrštil na silnici.
Vítr chodkyni vymrštil na silnici.
Vítr chodkyni vymrštil na silnici.

Témata:
vítrchodkyněsilniceNový ZélandWellingtonvideokamera
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud