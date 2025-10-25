Rodina vlivného politika zahynula: Pád vrtulníku v odlehlé oblasti
Čtyři členové rodiny z amerického Illinois zemřeli při havárii vrtulníku v odlehlé části Montany. Na palubě byli rodiče se dvěma dětmi – syn, snacha a vnoučata bývalého kandidáta na guvernéra Darrena Baileyho. Třetí potomek zůstal doma a jediný přežil.
K neštěstí došlo ve středu 22. října odpoledne v blízkosti města Ekalaka. V troskách zříceného vrtulníku zahynuli čtyři lidé – Zachary Bailey, jeho manželka Kelsey a jejich děti Vada Rose (†12) a Samuel (†7). Tragédii potvrdila kampaň bývalého zákonodárce z Illinois Darrena Baileyho, otce pilota. Třetí dítě manželů, chlapec Finn (10), se výletu neúčastnil a nyní je jediným přeživším celé rodiny.
„Darren a Cindy jsou zdrceni touto nepředstavitelnou ztrátou. Nacházejí útěchu ve víře, rodině a modlitbách těch, kteří je milují a podporují,“ uvedl v oficiálních prohlášení mluvčí rodiny Aaron Del Mar na sociálních sítích. Příčina pádu zatím není známa, na palubě nebyl nikdo další.
Zachary Bailey přijel s rodinou do Montany kvůli pracovní cestě, která souvisela s rozšířením využití vrtulníků na rodinné farmě. Bailey byl zkušeným pilotem – oprávnění získal už před lety, aby mohl dopravovat humanitární pomoc a lékařské zásoby do rozvojových zemí.
Republikánská předsedkyně Illinois Kathy Salviová řekla americkým médiím, že celá strana sdílí bolest rodiny. „Prosím, myslete na Baileyovy v modlitbách během tohoto nepochopitelně těžkého období,“ dodala.
„Nedokážu si představit, co znamená přijít o dítě i dvě vnoučata. Myslíme na rodinu Baileyových,“ napsal i současný guvernér Illinois JB Pritzker, který s Baileyem soupeřil v minulých volbách.
Darren Bailey proslul jako výrazný konzervativní politik. Do povědomí veřejnosti se dostal během pandemie covidu-19, kdy kritizoval opatření a odmítal nosit roušku při jednáních zákonodárného sboru. Letos v září oznámil, že se chce znovu ucházet o republikánskou nominaci na guvernéra v roce 2026.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.