Velký požár v Bohušovicích na Ohří: Hořela hala se zábavní pyrotechnikou
Hasiči od sobotního večera zasahují u požáru skladovací haly s pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku. V neděli po 03:00 ji začali rozebírat, dohledávají a dohašují skrytá ohniska. Odhad škod zvýšili na 40 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil, jednoho z hasičů ale museli ošetřit v nemocnici kvůli vyčerpání. Řekl to mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.
Místo už posoudil statik, podle kterého nehrozí zřícení budovy, oznámili dopoledne hasiči na síti X. Příčiny požáru vyšetřují hasiči společně s policií. „Kriminalisté ve spolupráci s hasiči provádějí prvotní úkony včetně ohledání místa požáru. Zatím bylo provedeno vnější ohledání a následovat bude ohledání vnitřních prostor,“ řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Škodu na zničené budově podle ní vlastník odhadl na 30 milionů korun, za dalších deset milionů v ní bylo zboží.
Požár haly byl na operační středisko hasičů nahlášen v sobotu krátce před 20:00. Oheň zasáhl skladovací halu o rozloze 50 x 20 metrů, hasiči na místě zaznamenali i exploze, kromě pyrotechniky byly podle Fajáka ve skladu také tlakové lahve. Kvůli rozsahu hasiči nejprve vyhlásili druhý a následně třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a povolali další jednotky, nakonec se jich na místě vystřídalo 20. Pod kontrolu dostali oheň ve 22:00.
Na hašení nasadili devět vodních proudů z toho dva z výškové techniky, do haly kvůli nestabilitě konstrukce nemohli, část objektu se zhroutila. Zásah byl podle Fajáka velmi náročný a vzhledem ke změně času z letního na standardní středoevropský byla pro zasahující hasiče směna delší. Zásah se obešel bez zranění, jednoho hasiče ale museli ošetřit. „Zkolaboval vyčerpáním, v nemocnici ho ošetřili a propustili,“ dodal. Aktuálně na místě zasahují čtyři jednotky.
Velitel zásahu si vyžádal nasazeni hasičského záchranného útvaru z Jihlavy, s rozebíráním pláště haly tak místním hasičům pomáhá rypadlo a transportní technika. Na místě je také vyšetřovatel, žádné závěry ale nejsou, na určení příčin požáru je podle mluvčího brzy. Objekt monitorují hasiči také za pomocí dronů. Faják zatím nedokázal odhadnout, jak dlouho budou ještě práce pokračovat, objekt je podle něj rozsáhlý.
