„Kontrolu a čištění systémů na pevná paliva nebo na plyn, nařizuje zákon minimálně jednou ročně,“ upozorňuje havířovský kominík Ján Benda (47). Podle něj nepravidelné revize a servis kotlů může vést nejen ke snížení účinnosti vytápění, ale i vyššímu bezpečnostnímu riziku – zejména riziku požáru, výbuchu nebo otravy oxidem uhelnatým.
Návštěva kominíka trvá zhruba půl hodiny až hodinu, vždy záleží, zda jde o pravidelnou či první kontrolu, jak je topný systém složitý a v jakém je stavu.
Benda říká, že je důležité je kontrolovat nejen kouřovod. Prohlíží i půdní prostory. „Zda nejsou trámy a latě střechy příliš blízko komínu. Pak jdu do sklepa, prohlédnu kouřovody, kotle, kamna, zbavím je sazí,“ popisuje a dodává: „Tvrzení, že revize komínu rozhoduje o životě a smrti, není strašením.“
Pokud je vše v pořádku, vyjde návštěva včetně vystavení zprávy na tisíc až 1500 korun.
Pokuta až 25 000 Kč
Škoda, která vzniká kvůli zanedbané údržbě komínu a kamen loni v Česku meziročně vzrostla. Přesáhla 190 milionů korun, v roce 2023 činila asi 90,4 milionu. Pokud lidé povinnost nedodrží, hrozí jim pokuta až 10 000 korun, pokud vznikne požár, tak až 25 tisíc. Pokud se topí denně, je dobré vyčistit komín dvakrát ročně.
V případě, že požár sazí v komíně vznikne, je nutné okamžitě přestat topit. Pokud je to možné, tak vybrat topeniště a odstranit z blízkosti komína veškerý hořlavý materiál a volat na tísňovou linku 150.
Hasiči upozorňují, že požár komína se nemůže hasit vodou, protože hrozí jeho popraskání kvůli prudkému ochlazení. Lepší je použití písku. Nikdy se také požár nemá hasit svépomocí ze střechy.
Pozor na ty z ulice
Bojíte se, abyste nenaletěli falešnému kominíkovi? Určitě nevěřte někomu jen proto, že u vás zazvoní a má přes rameno štětku! „Doporučujeme vybrat si kominíka podle referencí sousedů, či známých, nebo na stránkách, kde je seznam členů Společenstva kominíků ČR, kteří se pravidelně účastní školení a seminářů a jsou odborně na výši,“ radí mluvčí společenstva Martin Zeman.
Podle statistik odhalí jejich členové za jediný rok více než 8000 závad na spalinových cestách. Z toho 2726 natolik závažných, že přímo ohrožovaly život a zdraví osob.
Čištění kamen a komínů je možné provádět svépomocí. Kominík ale musí provést kontrolu. Pokud máte nově postavený komín či zařízení prošlo rekonstrukcí, nebo jste »jen« vyměnili kotel, musíte si objednat revizního technika. Jejich seznam vede Hasičský záchranný sbor.
VIDEO: V Bukovci shořela památná roubenka, škoda je nevyčíslitelná. (srpen 2025)
V Bukovci shořela památná roubenka, škoda je nevyčíslitelná. HZS MSK