Kvůli vadným nebo zanedbaným komínům vznikne ročně v Česku více než tisícovka požárů. A to přesto, že zákony nařizují pravidelné kontroly. Komín je třeba nechat zkontrolovat alespoň jednou ročně, někdy je to ale nutné i vícekrát. Vše záleží na tom, jaké používáte palivo. „Čistota spalování je úzce svázána s kvalitou paliva,“ říká Pavel Mareček z firmy Almeva.

Za chybějící kontrolu je možné dostat pokutu až 10 000 korun. Dalším problémem ale může být snížení pojistného plnění v případě požáru. „Dojde- li k pojistné události z rizika požáru, vyžádá si pojišťovna potvrzení o provedené revizi komínu a spalinových cest. Pokud tato revize nebyla provedena více než 12 měsíců, může pojišťovna krátit pojistné plnění,“ říká Tomáš Pavlík, mluvčí České asociace pojišťoven. Navíc pak podle něj bude vlastník nemovitosti čelit i pokutě od hasičů.

Víte, že...

za polovinu požárů můžou saze? Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR vzniklo vloni kvůli nevyhovujícímu technickému stavu komína 1262 požárů. U 1123 případů se jednalo o požáry, které vznikly příčinou vznícení sazí. Zraněno bylo celkem 46 lidí a 3 zemřeli.

Tisíce domácností čeká revize

Tisíce domácností, které kvůli zákazu »nejšpinavějších kotlů« musely přejít na jiná spalovací zařízení, čeká kromě pravidelné kontroly i revize spalinové cesty. Ta je totiž nezbytná v případě, že chcete ke staršímu komínu připojit nový spotřebič, případně při každé stavební úpravě komínu. „Cílem je ověřit technický stav spalinové cesty a zjistit, zda je schopna bezpečně odvádět spaliny nového zařízení,“ vysvětluje Mareček. Za chybějící doklad o kontrole čištění přitom hrozí pokuta až do 50 000 korun.

Pozor na podvodníky

Strach lidí z požáru zneužívají falešní kominíci. „Nejsou dostatečně proškoleni, jen objíždí domácnosti a vystavují pochybná razítka,“ upozorňuje Pavel Mareček ze společnosti Almeva a člen Společenstva kominíků České republiky.

Jen »živnosťák« nestačí

Podle něj ale můžou mít kvůli mezeře v zákoně živnostenské oprávnění oboru Kominictví i lidé, kteří nemají patřičné znalosti. „Prostě nějaký starší kominík dá souhlas s tím, že bude oprávněnou osobou a živnostenský úřad to dál neřeší,“ vysvětluje Mareček.

Rada: Kvalitního kominíka poznáte nejen podle toho, že nemá čas hned (má řadu klientů), ale je organizovaný ve společenství kominíků. „S tím se pojí i celoživotní vzdělávání a technologická školení. Všechny tyto náklady kominíka se odrážejí i v ceně služby. Takže i nápadně nízká cena je možným vodítkem,“ radí odborník.

Bez kominíka to nejde

I přes nejrůznější moderní způsoby vytápění se komíny neobejdou bez kominíků. A ti jsou na roztrhání. Naštěstí tohle řemeslo v posledních letech zažívá obnovu. „My jsme v roce 1996 měli pouze tři učně, dnes můžeme říci, že na osmi školách v ČR je zhruba sto učňů, z toho dokonce tři dívky,“ pochvaluje si Jaroslav Schön, prezident českých kominíků. A i když kominíci dnes používají moderní metody (přístroje pro analýzu tahu, endoskopy apod.), komín je nutné vždy zkontrolovat a vyčistit manuálně.

Jak často čistit a kontrolovat

U kontroly komínu je nutná určitá pravidelnost. „Vše ale závisí nejen na vaší osobní pečlivosti, ale i na používaném palivu, stáří a konstrukci komína. Rozhodně nemusíte nechávat vyčistit komín každé tři měsíce,“ říká Mareček. Záleží na délce provozu Konkrétní termíny pro čištění a kontroly jsou dané vyhláškou č. 34/2016 Sb.

„U pevných paliv do výkonu spotřebiče 50kW a celoročního provozu třikrát za rok. Celoročním provozem rozumíme to, když kotel jede víc než 6 měsíců v roce. Pokud je to méně, pak jen dvakrát ročně. V případě chalupy, nebo rekreační chaty jednou za dva roky. U plynu jednou ročně,“ vysvětluje odborník.

Čištění není revize ani kontrola

Vyčistil vám kominík komín a máte pocit, že díky tomu máte klid? Kdepak! Podle expertů si lidé často pletou pojmy revize, čištění a kontrola

ČIŠTĚNÍ

„Čištění je odstranění a vymetení sazí,“ upozorňuje Mareček. Čištění můžete provádět i svépomocí a měli byste si o tom vést záznamy. Vyplatí se poradit se s kominíkem nebo výrobcem komínů, jaké prostředky pro čištění vybrat. Pokud např. budete čistit nerezový komín obyčejnou kovovou štětkou, tak ho zničíte.

KONTROLA

Při kontrole kominík prověří stav komínového tělesa, jako je těsnost kouřovodu nebo i to, jak je vyčištěn. Podle vyhlášky je nutná jednou ročně, u kondenzačního kotle nebo chaty jednou za dva roky. O kontrole přitom musíte vždy dostat potvrzení. „V případě, že ho kominík nebo revizní technik nevystaví, tak i jemu hrozí pokuta až 50 000 Kč,“ uvádí Mareček

REVIZE

„Revize je zpravidla při spuštění celé soustavy od topného zařízení až po komín do provozu,“ vysvětluje Mareček. Revize se provádí pouze při nově postaveném komíně, při výměně spotřebiče, prodloužení komína nebo po nějaké havárii, jako je třeba vyhoření sazí. „Tuto činnost může vykonávat pouze revizní technik, který má speciální oprávnění. Jejich seznam vede hasičský záchranný sbor,“ dodává.

Cenu ovlivňuje lokalita

Cena za revizi se obvykle pohybuje v rozmezí mezi 1 až 2,5 tisíci korunami. Záleží ovšem na tom, jak vypadá spalinová cesta. Cenu ovlivňuje i lokalita.

