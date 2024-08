Stát sice za studenty platí během studia zdravotní pojištění, oznamovací povinnost o změně školy ale už leží na studentech. Pokud to školy zdravotním pojišťovnám hlásí, jde jen o jejich dobrou vůli. A po skončení studia pak většinou stát »zdravotko« platí jen do konce srpna.

Jenže řada studentů o povinnosti hlásit změny nikdy neslyšela. Za neoznámení hrozí pokuta Podcenit nahlášení ukončení studia nebo změnu školy zdravotní pojišťovně se přitom nevyplácí. Za neoznámení hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč. Navíc začne studentovi, který oznámení zanedbal, vznikat dluh na zdravotním pojištění. Ten pak, v krajním případě, může skončit exekucí.

A POZOR! Na nahlášení má student 8 dní od chvíle, kdy se o změně dozvěděl (termíny většinou začínají běžet v září).

Rada: Hlásit zdravotní pojišťovně je nutné i nástup na střední školu. Jednotlivé školy to sice většinou nahlašují, nevyplatí se na to ale spoléhat. Zda máte vše v pořádku, snadno zjistíte v online aplikacích jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Maturanti mají klid do konce srpna

Za studenta, který odmaturoval nebo složil závěrečnou zkoušku v řádném termínu (v květnu nebo červnu), platí zdravotní pojištění stát. V klidu může student být až do 31. srpna.

Pak záleží, jestli:

● bude ve studiu pokračovat v září nebo v říjnu – pak za něj platí zdravotní pojištění stát i nadále jako za studenta, ale maximálně do 26 let.

POZOR! Zdravotní pojišťovně je potřeba oznámit a doložit doklad o zahájení studia na vysoké škole = potvrzení ze studijního oddělení (je možné si ho s předstihem vyřídit už v září). „V případě, že by zápis do 1. ročníku vysoké školy byl v říjnu nebo listopadu, musí to student oznámit zdravotní pojišťovně do osmi dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl,“ upozorňuje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

● nebude už studovat – do konce srpna se student o zdravotní pojištění nemusí zajímat, ale jen v případě, že si nevydělává, nepopírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. V září se už ale musí nahlásit na zdravotní pojišťovnu.

U vysokoškoláků rozhoduje závěrečná zkouška

U studentů, kteří ukončili vysokou školu, rozhoduje měsíc, ve kterém složili závěrečnou zkoušku. Zdravotní pojištění není nutné platit pouze v měsíci závěrečné zkoušky a v tom následujícím. Nesmí v něm ale vydělávat ani brát podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

● Za absolventa bakalářského studia, který bude pokračovat ve studiu, platí zdravotní pojištění stát, ale jen pokud další studium bezprostředně navazuje, a to nejdéle do tří kalendářních měsíců.

● Kdo si chce dát ve studiu pauzu a chystá se např. pár měsíců pracovat nebo podnikat, musí si »zdravotko« platit sám.

Kdo si od září zaplatí

Absolvent, který nepokračuje v dalším studiu a ani není registrovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, se musí od 1. září k platbě pojistného přihlásit u své zdravotní pojišťovny. Buď jako osoba bez zdanitelných příjmů, v tom případě bude měsíčně platit 2552 korun, nebo jako OSVČ, v tom případě bude letos platit měsíčně 2968 korun. Za zaměstnané absolventy platí zdravotní pojištění zaměstnavatel, který jim ho bude strhávat ze mzdy.

Sociální pojištění není povinné

Za studenty do osmnácti let platí sociální pojištění stát. Ani pak se ale studenti nemusí placení bát. Placení sociálního pojištění není povinné. „Povinnost je jen v souvislosti s výdělečnou činností,“ uvádí Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.

Nechcete platit? Pospíchejte na úřad práce!

Absolventům, kteří si nenašli práce a ocitli se od září »ve vzduchoprázdnu «, se vyplatí registrace na úřadu práce. Nejenže pomůže s hledáním zaměstnání, ale zaplatí i zdravotní pojištění. „Absolvent se může přihlásit kdykoli v průběhu září,“ říká Martin Bušo, mluvčí Úřadu práce ČR.

Na první schůzku je ale nutné dorazit osobně. „Tato záležitost prozatím online vyřešit nelze,“ vysvětluje Bušo. Podle něj by neměl absolvent zapomenout si s sebou vzít doklad totožnosti a případně doklad o ukončeném vzdělání. „Je možné se objednat nebo přijít samozřejmě bez objednávky, každopádně objednání doporučujeme,“ dodává mluvčí.

Sociální pojištění se ale na rozdíl od zdravotního během evidence na úřadu práce neplatí. Přesto se tato doba částečně započítává do důchodu jako náhradní doba pojištění. „Ale pozor, tahle náhradní doba pojištění je hodnocena jen v omezeném rozsahu – za určitých podmínek lze hodnotit až 3 roky, kdy uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti,“ uvádí mluvčí Drmolová.

S podporou moc nepočítejte

Zklamaní budou nejspíš absolventi, kteří mají úřad práce automaticky spojený s podporou v nezaměstnanosti. „Aby měl absolvent nárok na podporu v nezaměstnanosti, musel by v posledních dvou letech hradit důchodové pojištění při zaměstnání nebo výdělečné činnosti alespoň po dobu 12 měsíců, je to tedy stejné jako u jiných uchazečů o zaměstnání,“ uvádí Martin Bušo.

Registrací vznikají povinnosti

Zároveň s registrací na úřadu práce ale vznikají pro absolventy i určité povinnosti, např. poskytovat součinnost při zprostředkování zaměstnání. „V případě, že mladistvý nemá žádnou kvalifikaci, jsou mu nabízeny pomocné a nekvalifikované pozice s ohledem na jeho věk,“ uvádí mluvčí Bušo.

Tip: Poradci pomůžou s rekvalifikací

Kromě nabídek práce, které ale nemusí být především pro některé abolventy příliš zajímavé, pomůže úřad práce i s případným doplněním kvalifikace. „V případě, že mladistvý nemá žádnou kvalifikaci, jsou mu nabízeny pomocné a nekvalifikované pozice s ohledem na jeho věk,“ uvádí mluvčí.

Jak ale dodává, poradci se snaží s mladistvými pracovat na doplnění kvalifikace formou rekvalifikace, nebo návratu do vzdělávání. „Poradci v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání (známe jako IPS) má k dispozici testy k výběru vhodného směru vzdělávání, máme na ÚP kariérové poradce, kteří se cílové skupině věnuji a stejně tak je možnost využít rekvalifikační kurzy. Poslední dobou je zájem o digitální dovednosti, například v oblasti počítačové grafiky nebo umělé inteligence,“ dodává Bušo.