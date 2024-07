Senioři mají v penzijních fondech našetřeno asi 150 miliard korun. Jenže čtvrt milionů z ochuzených důchodců stát potrestá ještě víc než jen odebráním příspěvku. Pokud totiž nesplňují podmínky pro ukončení penzijního spoření, nemůžou bez citelných sankcí systém opustit.

Seberou a zdaní

„Jednou ze dvou podmínek pro jednorázové vyrovnání je totiž minimálně 5 let spoření,“ vysvětluje Jan Sedláček, mluvčí Asociace penzijních společností ČR. Důchodci, kteří tak spoří kratší dobu, a chtěli by si peníze vybrat, přijdou o státní příspěvky, které zatím získali. A není jich málo. Řada důchodců totiž už penzijko měla, ukončila ho a založila si nové.

Pokud tak nyní budou chtít systém předčasně opustit, dostanou jen tzv. odbytné – stát jim sebere všechny státní příspěvky, které jim za dobu jejich spoření poslal. A navíc jim srážkovou daní 15 % sníží dosavadní výnosy a příspěvky zaměstnavatele. „Jestli čerpali i daňové úlevy, budou muset vše zpětně dodanit,“ upozorňuje Sedláček.

Tohle musíte vědět

● Pro ztrátu státního příspěvku je rozhodující datum přiznání starobního důchodu, případně předčasného starobního důchodu.

● Na státní podporu nedosáhnou ani lidé, kteří si sice o starobní důchod požádali, ale odložili si jeho čerpání z důvodů pokračování zaměstnání či výdělečné činnosti.

● Státní příspěvek můžou i nadále brát lidé, kteří sice čerpají předdůchod, ale nemají zatím přiznaný starobní důchod.

Důležitá rezerva

Zrušení státního příspěvku důchodcům zdůvodnila vláda tím, že má motivovat ke spoření ekonomicky aktivní lidi a nikoli sloužit ke zhodnocování úspor ve starobním důchodu. Jenže řada důchodců má penzijní spoření jako rezervu pro chvíle nouze.

„Čím starší člověk je, tím spíše bude potřebovat finanční prostředky na všechno, co s sebou stáří přináší. Ať jsou to bezbariérové úpravy v bytech nebo různé kompenzační pomůcky a léčebné výlohy,“ potvrzuje viceprezident Asociace penzijních společností Vladimír Jeřábek.

Výhoda: Peníze mimo dědictví

Výhodou penzijka je, že v případě vaší smrti peníze zdědí nikoli dědicové ze zákona, ale kdokoli, koho sami určíte. „Pokud na smlouvě uvedete určenou osobu, prostředky jí budou vyplaceny mimo dědické řízení, a to bez ohledu na odspořenou dobu a bez nákladů na poplatky notáře,“ upřesňuje Sedláček.

Pracující důchodci ušetří na daních

Bez státního příspěvku zůstanou i pracující důchodci. Můžou ale využit příspěvku na penzi od zaměstnavatele a navíc si úložky na penzijko odečíst ze základu daně. Celkem jde odečíst až 48 tisíc korun ročně a ušetřit na daních až 7200 korun.

Rada: „Rozhodně bych odchod z penzijka nedoporučoval v případě, že podnikám, tedy třeba pronajímám nemovitost a využívám daňové odpočty, nebo ještě pracuji a čerpám příspěvek zaměstnavatele. Ten obvykle bývá oproti státnímu příspěvku zásadně vyšší,“ upozorňuje Sedláček

Výpadek »dotují« některé penzijní společnosti

Částečnou náhradu za zrušený příspěvek nabízejí seniorům některé z penzijních společností (celkem je jich v Česku devět). Přiměla je k tomu hrozba odlivu peněz zklamaných seniorů z penzijních fondů.

„Věrnostní odměna bude 230 korun měsíčně. Peníze vyplatíme každému klientovi, kterému byl přiznán starobní důchod, na penzijním účtu má naspořeno alespoň 500 tisíc korun, z účtu mu zatím není vyplácena penze a dál si spoří alespoň 300 korun měsíčně,“ upřesňuje Jana Petrovská z KB Penzijní společnosti. Náhrady poskytují i některé další penzijní společnosti, ale pravidla mají nastavená individuálně.

Rada: Oslovte svou penzijní společnost a zjistěte, zda můžete nějaké peníze navíc získat.

Kdy a jak vybrat úspory z penzijka

Ukončit penzijní spoření a nepřijít ani o korunu není snadné. A zbrklost se nevyplácí. Je totiž možné přijít nejen o státní příspěvek. Pro zrušení je zásadní věk klienta a délka trvání penzijního spoření.

✔ Bez ztráty peněz

Bez jakékoliv ztráty finančních prostředků můžete penzijko ukončit jen v případě, že spoříte nejméně 5 let. Nárok na veškeré výhody totiž vzniká po spoření v délce 60 měsíců (pro nové smlouvy od 1. 1. 2024 to už je 120 měsíců) a dosažením věku 60 let (u starších smluv sjednaných do 30. 4. 2000 do 50 let).

✔ Se ztrátou státního příspěvku

Pokud penzijko ukončíte dříve než po pěti letech spoření (u smluv podepsaných letos po deseti letech), přijdete o připsané státní příspěvky, 15 % se zdaní výnosy a příspěvky zaměstnavatele, a navíc budete muset zpětně dodanit případné čerpané daňové výhody.

✔ Se ztrátou naspořených peněz

Když ukončíte smlouvu dříve než po dvou letech spoření, přicházíte i o všechny vlastní příspěvky. „Peníze se vracejí do fondu a dělí mezi účastníky,“ vysvětluje Sedláček. Takových lidí systém k dnešnímu dni registruje zhruba 80 tisíc.

Rada: Abyste o své peníze nepřišli kvůli předčasnému výběru, vyplatí se snížit si měsíční úložku na 100 korun a alespoň dva roky, ideálně ale pět let, dospořit. „Stovka je nezbytné minimum, aby se poslané peníze za daný měsíc započítaly do doby spoření,“ radí Sedláček.

Ať vás o státní příspěvek nepřipraví šetrnost

Kromě penzistů pak přišli o příspěvky od státu i všichni, kdo sice ještě nejsou v důchodu, ale spoří si málo. Nově je k získání státního příspěvku nutné si na penzijko posílat nejméně 500 korun měsíčně. A pozor, nestačí jen začít posílat vyšší částku. Vždy je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě a změnu nahlásit měsíc dopředu. Dobrou zprávou je ale zvýšení maximální výše státního příspěvku na 340 Kč měsíčně. K jeho získání je ale nutné si měsíčně spořit aspoň 1700 Kč. Minimální doba spoření se pak nově prodlužuje z pěti na 10 let.

Jak se změnilo vyplácení

Státní příspěvek bude nově dosahovat vždy 20 procent z ukládané částky. V praxi to znamená, že minimální příspěvek nově dosáhne 100 Kč, pokud si člověk ukládá aspoň 500 Kč měsíčně. Maximální příspěvek bude nově 340 Kč (při ukládání 1700 Kč měsíčně) místo dosavadních 230 Kč (při ukládání 1000 Kč měsíčně).

