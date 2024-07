Libor (†67) seděl za největší vlakovou loupež v Rakousku. Dcera ho stále hájí: Věřím v jeho nevinu!

Na hřbitově v Nitranském Pravně leží hrob s výrazně velkým černým náhrobkem. Jen málokdo však tuší, že zde odpočívá Libor Oller (†67), kterého soud v 90. letech uznal vinným ze spáchání největší vlakové loupeži v Rakousku. Za mřížemi strávil dlouhých 19 let. Libor však až do své smrti tvrdil, že je nevinný.

Záhadná smrt svědka

„Říká se, že to na něj našili, já nevím, bylo to už dávno, ale peníze z loupeže se nikdy nenašly. Vždyť kdyby je měl, asi si za ně užívá. On však poté, co vyšel z basy žil jako obyčejný důchodce,” uvedl pro server Plus JEDEN DEŇ jeden z obyvatel obce.

Libora Ollera odsoudili na základě výpovědi jediného svědka, Pavla L.. O tom, že celou loupež organizoval právě Oller měl svědkovi říct recidivista Jozef Jurík, další z účastníků loupeže. Jozef svá slova už potvrdit nemohl, jelikož jej někdo krátce nato brutálně zavraždil useknutím hlavy. Lenhart dále řekl, že Ollerovými komplici byli kromě Juříka další tři muži. Šlo o Ladislava Mečiara, Vladimíra a Mariána Švejdu.

Skříňka se 67 miliony!

Vlaková loupež se odehrála 9. dubna 1990. Do vagónu rakouské pošty vtrhli v noci maskovaní pachatelé přes záchodové okénko ve stanici Kirchstetten. Tři zaměstnance pošty útočníci spoutali, vedoucího směny dokonce zastřelili. Tu noc uprchli s bezpečnostní skříňkou, která obsahovala hotovost ve výši asi 67 milionů korun.

Případ provázelo spoustu nesrovnalostí. Neseděli ani výpovědi zaměstnanců pošty. Podle nich byli útočníci štíhlí, přesto Juřík v té době trpěl obezitou. I tak soud nakonec poslal Ollera na 20 let do vězení. Jeho komplici vyfasovali 15 let.

Dcera stále věří v otcovu nevinu

„Můj otec celý život tvrdil, že žádné loupežné přepadení nespáchal. Osobně si myslím, že v tom velkou roli sehrála i tehdejší politika a můj otec svými aktivitami hodně lidem vadil,” řekla dcera Sandra.

Podle dcery kauza změnila celé rodině život. Nejvíce to údajně odnesli rodiče Ollera. Samotného Sandřina dědečka prý v minulosti úřady držely ve vazbě. Pod tlakem důkazů však dokázal svou nevinu.

„Žijeme celá rodina v Rakousku. To, co se stalo mému otci byla podle mého názoru jedna velká fraška a bohužel to poznamenalo nás všechny i vzdálenou rodinu a kamarády,” řekla nakonec Sandra.