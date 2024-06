Ve dvou se to lépe táhne, a to platí i o hospodaření s penězi. Jenže klapky zamilovanosti můžou po čase spadnout a setkání s realitou může být šok.

Vzájemná důvěra ohledně financí hraje ve vztahu jednu z klíčových rolí a posiluje důvěru mezi partnery. Vyplývá to z průzkumu ČSOB. Jenže zároveň je pro spokojený vztah nutné o penězích společně hovořit. „Vztah může být harmonickým místem, pokud jsou partneři ochotni si jít tak trochu naproti a komunikovat, a to se týká i oblasti financí,“ potvrzuje psycholožka Marta Boučková.

Hádá se každý druhý pár

Peníze jsou totiž i zdrojem hádek. Podle průzkumu občasný finanční svár přiznává každý druhý pár. „Narážíme na předsudek, že láska není o penězích. V reálném životě ale hrají peníze velkou roli,“ upozorňuje psycholožka. Otevřeně a konstruktivně se s partnerem zvládnou bavit dvě třetiny lidí. Jen 7 lidí z tisíce to nedokáže vůbec. A výjimečný není ani krach vztahu kvůli penězům.

Psycholožka: Včas si to vyjasněte

Na první schůzce sice nikdo společné finance neprobírá, ale je dobré si vše vyjasnit, jakmile vztah začíná být vážný. „Může se tak předejít neshodám ohledně celkového finančního hospodaření nebo třeba utrácení,“ radí psycholožka Boučková.

Jak spolu žijeme

Průzkum ČSOB zjistil řadu zajímavých věcí.

􀂴 Společný život, společný účet

Ze společného účtu hradí náklady na domácnost 49,3 % lidí v manželství, u nesezdaných spolubydlících se nejčastěji razí varianta, kdy každý hradí něco (42,2 %).

􀂴 Muži tají příjmy, ženy výdaje

I když ale páry společně hospodaří, úplně všechny informace o financích spolu nesdílejí. Muži nejčastěji tají své příjmy, ženy naopak výdaje. Obecně ale většina partnerů netají před partnerem ani příjmy (89,2 %), ani výdaje (81,9 %).

􀂴 Rozchod kvůli penězům

Krach vztahu kvůli penězům zažilo 10 lidí ze sta. U lidí nesezdaných je taková zkušenost více než čtyřikrát častější, než u lidí žijících v manželství. Častěji ji zažili muži, než ženy.

􀂴 S dětmi přichází problémy

Spokojenost s financemi je významně nižší u lidí s dětmi do 17 let a naopak významně vyšší u lidí, jejichž děti už dosáhly plnoletosti, nebo jsou bezdětní.

Proč se hádáme o peníze? Autor: Infografika Blesk

Kdy a komu pomůže předmanželská smlouva

Majetek v manželství patří podle občanského zákoníku oběma manželům, jak napovídá i zkratka SJM (společné jmění manželů). „Zjednodušeně lze říct, že až na výjimky, jako je např. dědictví nebo darování, jsou věci nabyté za trvání manželství oběma manželům společné,“ vysvětluje Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Smlouva ochrání před problémy

Kdo ale chce s majetkem nakládat jinak, než stanoví zákon, měl by uvažovat o předmanželské smlouvě. Ta navíc partnery ochrání i před řadou problémů. „Předmanželská a manželská smlouva chrání před odpovědností za partnerovy dluhy, a to ať už o nich manželé již vědí, to v případě předmanželské smlouvy, nebo mají teprve vzniknout,“ potvrzuje Mgr. Neubauer.

Manželé si smlouvou také určí, zda budou po svatbě nabývat majetek společně, nebo ze společného jmění něco vyloučí. Ať už peníze, nebo jakýkoliv jiný majetek včetně nemovitostí. Podle šéfa notářů mají o předmanželskou smlouvu často zájem rozvedení lidé, kteří vstupují do dalšího manželství. „Většinou proto, že s dělením majetku po předešlém vztahu bez smlouvy měli špatnou zkušenost,“ dodává.

Jaké starosti pomáhá řešit

􀂴 staré dluhy – neuhrazené staré dluhy (např. neuhrazená pokuta za jízdu načerno apod.) a následné zabavení majetku i nedlužícímu z manželů.

􀂴 podnikání – smlouvu mohou využít lidé i v případech, kdy jeden z manželů začíná podnikat a nechce riskovat, že případný krach ovlivní finanční situaci celé rodiny včetně dětí.

􀂴 smrt a děti – zajistit majetek pro své děti z minulého vztahu. „Smlouva upravující majetkový režim manželů v kombinaci se závětí jasně stanovuje, komu v případě rozvodu či smrti konkrétní majetek připadne,“ říká Mgr. Neubauer.

Společně k notáři

Pokud máte o manželskou nebo předmanželskou smlouvu zájem, musíte zamířit k notáři, protože musí mít formu notářského zápisu.

􀂴 Smlouvu je možné sepsat před uzavřením manželství nebo kdykoli za trvání manželství.

􀂴 Předmanželská smlouva začne platit až po sňatku.

􀂴 Pokud je smlouva sepsaná v průběhu manželství, platí od data, které bude na dokumentu uvedeno. Nesmíte ale ohrozit práva věřitelů u dluhů, které vznikly za trvání manželství, to jsou dluhy společné.

Nechte si ji zapsat

Smlouvu můžete nechat notářem zapsat do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu. Výhodou je, že pak smlouvu nemusíte předkládat při každé půjčce. Banka i exekutor si musí informace ze Seznamu zjišťovat. Pokud tedy budete mít oddělené jmění a váš manžel se ocitne v exekuci, exekutor je povinen si ověřit v Seznamu, zda tam máte předmanželskou smlouvu zapsanou. Pokud ano, tak musí například vyjmout z exekuce majetek, který patří výlučně druhému z manželů.

