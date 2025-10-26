Týrání na jatkách ve Žlunicích: Krev rozstřikovali po polích!? Bakterie mohou lidi ohrozit
Společnost Jatky Jezdinský čelí vážnému obvinění. Spolek Zvířata nejíme z jatek zveřejnil záběry, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. K údajnému týrání zvířat spolek upozornil na další problém. Krev zvířat prý zaměstnanci rozstřikovali po polích! Případná kontaminace půdy by v takovém případě mohla znamenat i jisté riziko pro zdraví člověka.
Na situaci ve společnosti Jatky Jezdinský upozornil spolek Zvířata nejíme v pondělí 20. října. Znepokojivé záběry vyvolaly okamžitou reakci. Případem se začala zabývat také Státní veterinární správa (SVS), která podle mluvčího na společnost podá trestní oznámení pro závažné týrání hospodářských zvířat.
Spolek Zvířata nejíme ve čtvrtek upozornil na další údajné porušování zákona. „Krev ze zabitých zvířat vyváželi na okolní pozemky, kde ji rozstřikovali po polích nebo vyváželi na hromady hnoje,“ stojí v příspěvku na sociálních sítích. Jak ostatně sám spolek dodává, krev jako biologicky nebezpečný odpad může obsahovat patogeny či bakterie, které mohou být pro člověka a zvířata nebezpečné. „Její rozstřikovaní kontaminuje půdu, vodu a může přispívat k šíření chorob a znečišťovat prostředí,“ dodali zástupci organizace. S krví se tak musí nakládat stejně, jako v případě jiného živočišného odpadu.
Tajně pořízené záběry
Policie případ blíže nekomentovala. „Jičínští policisté evidují z nedávné doby podání směřované k údajnému porušování veterinárních předpisů právnické osoby. Vzhledem k probíhajícímu šetření věci nemůžeme být v tuto dobu konkrétnější,“ řekla už 20. října mluvčí policie Magdaléna Vlčková.
Organizace Zvířata nejíme záběry pořizovala v průběhu několika měsíců. Na záběrech je například chůze neschopné krávy, kterou pracovníci tahají navijákem na vůz při jejich odvozu ze stájí. Zvířata jsou uvázaná za nohy nebo za hlavu. Obdobně je se zvířaty podle záběrů nakládáno v budově jatek před jejich porážkou.
„Takto týraná zvířata jsou na jatka přivážena v odpoledních až nočních hodinách, aby o tom vědělo co nejméně lidí,“ uvedla spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová. Spolek chce podle ní dosáhnout uzavření jatek. Z videa spolku vyplynulo, že žlunická jatka od chovatelů berou nemohoucí či zraněná zvířata, takzvané ležáky, po vzájemné dohodě.
Firmu Jatky Jezdinský veterináři označili za problematický subjekt. „Jenom v letech 2021 až 2024 byly této firmě ze strany SVS uloženy pokuty v souhrnné výši 750.000 korun,“ uvedl mluvčí.
