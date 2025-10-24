Zrůda v Kališti zastřelila fenku: Z pachatele jde strach, sousedé se bojí!
Ve středočeské obci Kaliště došlo minulý čtvrtek k nesmírně krutému činu. Malou fenku Shelby kdosi zastřelil. A to za bílého dne na soukromém pozemku! Majitelka v následujících dnech na sítích uvedla, že identitu pachatele již zná, kvůli vyšetřování však zatím nesmí jméno zveřejnit. Jedná se podle ní o člověka, kterého se sousedé bojí.
Shelby strávila poslední okamžiky na zahradě. Vesele si skotačila a netušila, že se jedná o její poslední odpoledne. Okolo 17 hodiny ji kdosi nemilosrdně zastřelil. Pro její rodinu je případ obzvlášť hrůzný. Očekávali, že na soukromé zahradě bude Shelby naprosto v bezpečí.
„Byla to drobná, přátelská a naprosto nekonfliktní duše — nikomu nikdy neublížila, milovala lidi i děti. A přesto ji někdo chladnokrevně připravil o život,“ napsala na facebooku dcera majitelů Lucie bezprostředně po krutém útoku. Lidé v komentářích nedokázali uvěřit, že by někdo byl takové ohavnosti schopen. Za dopadení pachatele vypsala Lucie finanční odměnu.
Jestli ji nakonec někomu vyplatila, nebo ne, není zatím jasné. Každopádně na sociální síti uvedla, že identitu pachatele už zná. V příspěvku také poděkovala za široký zájem veřejnosti. „Už víme kdo to byl. Vím, že to čte, a doufám, že teď se něco bude dít. Shelby nám to nevrátí, ani tu díru po ní,“ napsala. Uvedla však, že vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůže uvádět jeho jméno.
„Vím, že to čte a že se ho sousedé bojí. Já ne, ale pořád doufáme že policie a spravedlnost zafunguje,“ napsala Lucie. Objevily se podle ní nové důkazy a svědectví, které už má v rukou policie. Policejní mluvčí Vlasta Suchánková Blesku potvrdila, že se kolegové případem zabývají. „Věřím, že se blížíme k tomu, aby se celá pravda ukázala a Shelby se konečně dostalo spravedlnosti,“ uzavřela Lucie.
