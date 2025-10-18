Fenku Shelby někdo zastřelil majitelům na zahradě: Lidmi krutý čin otřásl, případ má policie
Nepochopitelný čin se odehrál ve středočeském Kališti. Na soukromém pozemku tu někdo majitelům zastřelil čtyřletou fenku Shelby. Drobný, nekonfliktní pejsek byl miláčkem rodiny. Nikdo nechápe, co střelce ke krutému jednání vedlo. Případem se zabývá policie.
Shelby skotačila v pátek odpoledne doma na zahradě, nic nenasvědčovalo tomu, že se za pár chvil odehraje tragédie. Na přivolání se ale veselá fenka domů nevrátila. Majitelé ji našli bezvládně ležet. Další šok je teprve čekal.
Ukázalo se, že zvíře je zraněné. Někdo jej střelil, Shelby nepřežila. Veterinářka z tělíčka vyndala projektil. Dcera majitelů Lucie popsala bolest rodiny na sociální síti. „Naše milovaná Shelby byla chladnokrevně zastřelena upravenou vzduchovkou s tlumičem,“ uvedla. Sousedé prý slyšeli ránu a zkňučení.
Střelbou na Shelby se zabývá policie. „Přijali jsme oznámení o zastřelení psa na soukromém pozemku. Případem se intenzivně zabýváme,“ potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Lidé nechápou, kdo mohl na nebohou fenku usmrtit, dokonce přímo za bílého dne.
„Zvíře není věc, je to člen rodiny, přítel, který miluje bez podmínek,“ napsala Lucie a vyzvala, aby lidé byli na své mazlíčky opatrní, nenechávali je bez dozoru, a to ani na vlastních zahradách. „Pokud jste si všimli něčeho podezřelého, slyšeli výstřel nebo máte záznamy z kamer, okamžitě kontaktujete policii,“ požádala Lucie.
Střelci pak vyslala vzkaz. „Věř, že jsi nezabil jen psa. Zničil jsi kus rodiny, kus srdce,“ uvedla s tím, že případ Shelby nesmí zapadnout. „Pokud je někdo schopný střílet na bezbranné zvíře uprostřed dne, může být nebezpeční i pro lidi,“ dodává. Poděkovala i lidem za sdílení, zvyšuje šanci, že střelec spravedlnosti neunikne.
To musel byt pekny psychous. Kez by ho brzy nasli a potrestali.
Lide jako on, zbytecne vydychavaji vzduch.