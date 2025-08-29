Poslední díl Insta Crime Podcastu: Proč po třech letech končí?
Po třech letech pod Bleskem končí Insta Crime Podcast, který se zabýval známými i méně známi českými kriminální případy. Moderátorky vysvětlily, proč končí a odpověděly na dotazy posluchačů.
Tereza Prošková začala původně sama vydávat kriminální příběhy pod názvem Insta Crime Blog. Po roce se spojila s Petrou Macháčkovou a podcast začaly společně točit pod značkou Blesku.
Za tři roky kromě jednotlivých dílů zvládly připravit také mnoho zajímavých rozhovorů, velký speciál zabývající se kuřimskou kauzou a dvakrát s besedami objely několik měst v České republice, kde se s některými posluchači setkaly i osobně.
V posledním díle Tereza s Petrou vysvětlují, proč se rozhodly skončit a odpověděly na poslední dotazy.
