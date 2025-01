Konečné řešení: Sestry upálily otce, který je obě znásilňoval

Podle obou sester je jejich otec dlouhodobě a opakovaně sexuálně napadal. Starší dceru prý znásilňoval rok v kuse, zatímco u mladší se o to měl pokusit dvakrát. „Obě jsme plánovaly otce zabít za to, že nás sexuálně zneužíval,“ řekla podle deníku The Mirror jedna ze sester policii.

Otce měly ve spánku svázat a pokropit benzínem z jeho motorky. Následně muže zapálily. Svým zraněním podlehl o necelý týden později v nemocnici. „Dívky se mezi sebou rozhodly, že ke svému problému najdou konečné řešení,“ řekl místní policista Rizwan Tariq.

Podle místních médií měl muž dohromady deset dětí se třemi manželkami. První žena zemřela a zbylé dvě žily s dětmi v pronajatém domě. Obě manželky prý o úmyslech dívek věděly, ale neočekávaly, že útok vykonají. Jednu z žen zatkla policie, zatímco ta druhá si prošla výslechem. „Očekáváme, že je před soud předvedeme za pár dní potom, co ukončíme vyšetřování,“ dodal Tariq.