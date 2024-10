Dvojnice Terezy H. a bývalá kamarádka Simony: Drsná nehoda v zahraničí!

Poté, co mladou Terezu H. zadrželi na letišti v Pákistánu kvůli údajnému pašování drog, její bývalá kamarádka Simona se na veřejnosti začala objevovat s novou dívkou, která byla zatčené Češce nápadně podobná, a měla dokonce stejné jméno. Vysloužila si proto přezdívku „druhá Tereza“ či „dvojnice Terezy“. Ta se nyní na instagramu svěřila, že ji na zahraniční cestě potkalo velké neštěstí. Stala se účastnicí opravdu hrůzné dopravní nehody.

Tereza B. zveřejnila na sociální síti Instagram děsivé fotografie a videa z hrozné nehody. Ta se stala na dálnici nedaleko italského města Milán. Podle blondýny před nimi havaroval kamion řízený mladým Čechem. Ten se po nehodě několikrát převrátil a valil se na další auta. „Tři auta v p*deli. My to schytali v řetězci jako poslední. Vězíme v nějaké díře před Milánem, živí a zdraví, ale nikomu nepřeju takové pocity a doslova psycha,“ popsala žena otřesný zážitek.

Nejhorší den

Dodala, že se jí řidič kamionu, který nehodu zavinil, zdál pod vlivem. „Vidíte to ve zprávách, ale nenapadne vás, že to můžete být i vy. A stalo se. Přesto, že to nebylo mou vinou,“ svěřila se Tereza B.

Jejich auto je podle ní na odpis, ale ze všech čtyř havarovaných vozů na tom prý bylo nejlépe. Mladá žena nezapomněla také pochválit hasiče. Ti byli na místě do pár minut. Zasahoval i vrtulník.

„Děkuju za podporu. Nejhorší den života je pomalu za mnou,“ uzavřela s tím, že se s partnerem z Itálie musejí dostat letecky.

Tereza B. se dostala do povědomí veřejnosti díky přátelství se Simonou. Ženou, která se po zatčení Terezy H. v Pákistánu zviditelnila tím, že chodila do médií a o zadržené kamarádce hovořila. Krátce nato se začala Simona objevovat právě s „novou“ Terezou. Ta byla své předchůdkyni podobná nejen jménem, ale i blonďatými vlasy, a tak si vysloužila přezdívku „Terezina dvojnice“. Ani toto přátelství dlouho nevydrželo a Tereza B. na adresu Simony vyjádřila, že „zlejší osobu ještě nepotkala“.

