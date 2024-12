André (†9) zemřel při masakru na vánočním trhu: Teď jsi s babičkou a dědou v nebi, pláče zoufalá máma

„Ať můj malý medvídek zase létá po světě. André nikomu nic neudělal. Byl s námi na Zemi pouhých devět let… proč ty… proč,“ napsala zoufalá máma na sociální síti.

Její malý André nepřežil vražednou jízdu saúdského lékaře magdeburským vánočním trhem. „Teď jsi s babičkou a dědou v nebi. Moc jsi jim chyběl. Tak moc, jako teď nám. V našich srdcích budeš žít navždy, to ti slibuji,“ vzkázala synkovi.

Ještě nedávno chlapec s rodinou žil v Bavorsku. Chodil do školy, ministroval v kostele. Podle deníku Bild se pak jeho máma s dětmi přestěhovala k partnerovi do Dolního Saska. Chlapec tam začal chodit do školy, zapojil se mezi malé hasiče.

Dárky už si nerozbalí

Rodinné štěstí ale přervala tragédie, se kterou nikdo nepočítal. V pátek se žena se dvěma dětmi vydala do Magdeburku, metropole sousední spolkové země Sasko-Anhaltsko, nasát sváteční atmosféru na vánoční trh. Z něj už se André ale domů nevrátil.

„Stal se obětí strašlivého útoku, už nikdy si nerozbalí své vánoční dárky,“ uvedl rodinný přítel. Ze smrti usměvavého chlapce se ti, co jej znali, nemohou vzpamatovat. Tragédie se hluboce dotkla i lidí v bývalém Andrého bydlišti. Pro rodinu založili přátelé sbírku. Život Andrého jim sice nevrátí, ale ztrápené rodině uleví v této těžké době od finančních starostí.

Pět mrtvých

Kromě Andrého zemřely na vánočním trhu ještě čtyři ženy. Tři byly místní (†45, †67 a †75), čtvrtá pocházela podle deníku Bild z rakouské spolkové země Burgenland. Zemřela pouhý týden poté, co oslavila dvaapadesáté narozeniny.

Pachatel otřesného činu, saúdský lékař, který v Německu žije od roku 2006, byl vzat do vazby. Čelí obvinění z pětinásobné vraždy, několikanásobného pokusu o ni a ublížení na zdraví. Masakr nepřežilo pět lidí, přes 200 jich utrpělo zranění.