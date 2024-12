Táta Peter sdílel příspěvky o smrti: Pak zavraždil své tři děti a spáchal sebevraždu

Nesmírně tragický činy vyšetřují němečtí policisté ve městě Míšeň. Našli čtyři těla, z toho tři patřila malým dětem ve věku od jednoho roku do tří let. Čtvrté patřilo jejich otci, Petrovi B. (†37). Policie momentálně vyšetřuje mužovo působení na sociálních sítích, kde se ke smrti přímo vyjadřoval jen pár dní před neštěstím.

Podle vyšetřovatelů nejspíš muž chladnokrevně zavraždil své tři děti (†1,†2,†3) a pak spáchal sebevraždu. Policie jejich tělíčka našla na gauči. Jen pár dní předtím muž na svůj Tik Tok přidal podivný příspěvek, kde se rozepsal o smrti. „Když zemřete, lidé pláčou a prosí, abyste se vrátil, ale během života vám žádnou emoci neukážou,“ napsal Peter B. ke své fotce.

Že se mužovou digitální stopou policisté zabývají, potvrdil jejich mluvčí deníku Bild.„Profilu na Tiktoku jsme si vědomi,“ řekl mluvčí. Víc toho však sdílet nechtěl. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme víc informací sdělovat,“ dodal. Podle médií je však na první pohled na sociální sítě patrné, že Peter se stále nedokázal vyrovnat s koncem vztahu s matkou dětí.

Podle médií je také zarážející, že Peter smrt do svých příspěvků vždy nějak zakomponoval. „Až přijde můj čas, tohle bude to poslední, co ode mě uslyšíte,“ napsal k obrázku s nápisem „číslo dočasně nedostupné,“. Když mu jeden z jeho sledujících do komentářů napsal, že nic takového nechce, Peter mu odpověděl skoro až výhružně. „Přijde to dřív, než si myslíš!“ napsal.