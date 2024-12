Přítele srazilo auto, dítě museli oživovat: Otřesení svědci popisují útok v Magdeburku. Řidič prý byl zdrogovaný!

„Tohle se přece u nás neděje,“ nemohou se smířit s otřesnou realitou magdeburští. Pomalu začínají vyplouvat na povrch děsivé detaily útoku na vánočním trhu, který měl být oázou klidu, míru a bezpečí.

Nadine (32) přijela do města se svým přítelem Marcem (39) z asi 90 kilometrů vzdáleného Wolfsburgu. Těšili se na vánoční trh, podle nich ten nejkrásnější. Vše se ale změnilo v noční můru. Ve chvíli, kdy se pár objímal, najelo do davu auto.

Při běsnění islamisty zemřela i Češka Naďa (†35): V Berlíně si připomněli výročí útoku na vánočním trhu

Jako ve válečné zóně

Marka vůz srazil. „Zachytil jej a odrhl ode mne. Bylo to hrozné. Nikdo nekřičel a ani to auto nebylo slyšet,“ popsala deníku Bild vyděšená žena. Její přítel utrpěl zranění hlavy a nohy, skončil v nemocnici. „Ani nevím, do které ho odvezli,“ zoufala si Nadine.

Další lidé popisovali, jak se jim, mnohdy s dětmi, které drželi za ruku, podařilo před smrtícím vozem uskočit. „Bylo to jako ve válečné zóně,“ uvedl jeden z prodejců. Lidé, kteří pomáhali bezprostředně po činu se záchranou obětí, mají krvavé výjevy stále před očima.

Otevřené zlomeniny, resuscitace

„Držela jsem jednoho zraněného. Měl otevřenou zlomeninu, nohu zkroucenou do strany, zranění na hlavě. Dítě museli resuscitovat,“ popisovala žena. Její muž dodal, že viděli těžce zraněné, plno otevřených zlomenin, všichni byli otřeseni. „Žena, které jsem pomáhal, se ptala, co se vlastně stalo,“ dodal.

Tragédie všemi velmi otřásla. Na místě zavládl chvíli po útoku chaos, pomáhat se snažili lidé i záchranáři, kteří na místo přijížděli. „V jakém to žijeme světě, že lidé využijí takové pokojné akce, aby šířili teror. Jsem ráda, že tu nebyly naše děti,“ plakala jedna z návštěvnic trhu.

Řidič, který je za smrtícím masakrem, odbočil na magdeburský Alter Markt, projel zábranami a ujel terénním vozem asi 400 metrů. Svědci popisovali, že klikatou jízdou projel téměř celým trhem.

U kostela svatého Jana vzniklo spontánně pietní místo. Lidé nosí plyšové hračky, květiny, zapalují svíčky. Proč saúdský lékař, který v Německu žije již 18 let, do davu najel, je zatím otázkou. Podle deníku Bild byl pod vlivem drog. Předběžný, tak zvaný DrugWipe test ze slin u něj prý byl pozitivní.