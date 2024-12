Řidič zabíjel na vánočním trhu: Pět mrtvých a přes 200 zraněných! Útočník je lékař!

Řidič na vánočním trhu v Magdeburku v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko najel v pátek večer do davu, zabil pět lidí a přes 200 dalších zranil, 41 vážně. Po činu, který úřady označují za útok, policie řidiče automobilu zadržela. Podle sasko-anhaltského premiéra Reinera Haseloffa pochází ze Saúdské Arábie, je to lékař a v Německu žil od roku 2006. Nemocnice v Magdeburku i okolí mají pohotovost. Policie zpřísnila bezpečnostní opatření na trzích i v dalších německých městech. Zůstávají ale otevřené.

Na místo v sobotu dopoledne dorazil německý kancléř Olaf Scholz a ministryně vnitra Nancy Faeserová. U dveří kostela svatého Jana, kde vzniklo pietní místo, položil kancléř bílou růži. S kancléřem do metropole spolkové země Sasko-Anhaltsko dorazilo i několik ministrů a předák konzervativní opozice Friedrich Merz.

Scholz vyjádřil pozůstalým, zraněným i lidem ve městě solidaritu celé země a poděkoval zasahujícím bezpečnostním složkám a záchranářům. Útok označil kancléř za strašlivý čin a slíbil jeho důsledné vyšetření. Varoval také před tím, aby společnost pohltila nenávist. Večer kolem 19:00 se ve městě chystá vzpomínková akce a bohoslužba.

Útočníkem byl podle sasko-anhaltského premiéra Reinera Haseloffa lékař ze Saúdské Arábie, který v Německu žil od roku 2006. Pracoval v nemocnici v Bernburgu, jeho specializací je psychiatrie. „Pozadí činu zatím neznáme, vše zvažujeme,“ uvedla na dotaz agentury DPA mluvčí policie.

Haseloff upřesnil, že podle vyšetřování šlo o osamělého pachatele. Podle informací WDR a NDR je útočník významnou osobností saúdské exilové komunity a byl považován za kontaktní osobu pro žadatele o azyl, zejména ženy. Od roku 2016 má v Německu status politického uprchlíka.

Podle informací z bezpečnostních kruhů, na které se odvolává agentura DPA, nebyl zadržený muž německým úřadům znám jako islamista. Vyjádření, která prý muž donedávna zveřejňoval na sociálních sítích, nasvědčují tomu, že se mohl cítit pronásledován. Podle rešerší veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice WDR byl muž na internetu k islámu velmi kritický a obával se islamizace Německa.

Policie místo prohledala kvůli možným výbušninám. Ve voze našla zařízení, o kterém se domnívá, že by mohlo explodovat. Místo proto uzavřela. Podezření ohledně přítomnosti výbušnin v autě se následně naštěstí nepotvrdilo.

Šílenou rychlostí proletěl davem

Z videí zveřejněných na sociálních sítích je patrné, že po najetí do davu zůstala řada sražených ležet. Na místě vypukla panika a lidé z náměstí utíkali. Podle videa řidič vysokou rychlostí najel do davu osobním autem a zaplněným náměstím projel asi 400 metrů. Mluvčí města označil výjevy z místa incidentu za strašné. „Je to hrozivé,“ řekl Reif. Svědci situaci přirovnali k válečným scénám.

Očitý svědek, na kterého se DPA odvolává, vypověděl, že na místo přijeli ve velkém počtu záchranáři. Trh, kde se incident odehrál, se nachází na náměstí Alt Markt u radnice nedaleko řeky Labe. Univerzitní klinika v Magdeburku i další zdravotnická zařízení přijali větší počet zraněných.

„Jsme v kontaktu s německou stranou. Vzhledem k tomu, že stále probíhá vyšetřování, nemáme zatím informace včetně identity obětí a zraněných. Rovněž nemáme informace o tom, že by se nějaký český občan pohřešoval. S jistotou to budeme moct potvrdit až zítra,“ řekla Blesku Mariana Wernerová, mluvčí Ministerstva zahraničí. Podle ministerstva budou další informace uvolněny v sobotu.

K hrůze v sousedním Německu se v pátek na sociální síti X vyjádřil i český premiér Petr Fiala. „Důrazně odsuzuji brutální teroristický útok na vánočním trhu v německém Magdeburgu. Moje myšlenky jsou v tuto chvíli s rodinami a blízkými obětí,„ nechal se slyšet politik.

„V reakci na otřesný čin v Magdeburgu chci veřejnost ujistit, že u nás bezprostřední riziko nehrozí. Policie situaci sleduje, během adventních trhů v Česku platí zvýšená bezpečnostní opatření: vyšší počet policistů na místech s větší koncentrací lidí, policisté jsou vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. Myšlenkami jsme se všemi obětmi tohoto zbabělého činu,“ doplnil ministr vnitra ČR Vít Rakušan.

K incidentu se vyjádřili i německý kancléř Olaf Scholz, předák parlamentní opozice Friedrich Merz i spolupředsedkyně opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová. „Zprávy z Magdeburku dávají tušit něco strašlivého. V myšlenkách jsem s oběťmi a jejich blízkými,“ uvedl po činu kancléř Scholz na síti X. Solidaritu vyjádřil také s obyvateli Magdeburku a poděkoval zasahujícím záchranářům.

Spolupředsedkyně protiimigrační strany AfD Weidelová na síti X rovněž uvedla, že obrázky z Magdeburku jí otřásly. „Kdy tohle bláznovství skončí?“ dodala. Solidaritu s oběťmi vyjádřil také ministr hospodářství Robert Habeck, který kandiduje na kancléře za stranu Zelených.

Premiér Saska-Anhaltska Reiner Haseloff označil incident za „strašnou událost“ a oznámil, že vyrazil na místo, aby si udělal obrázek o situaci.

Incident v Magdeburku se stal jen den poté, co si Německo připomnělo osmé výročí teroristického útoku na vánoční trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Odmítnutý žadatel o azyl z Tunisu tehdy najel kamionem do davu a zabil 11 lidí včetně Češky Nadi Čižmárové, která se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě.

Dalším mrtvým byl polský řidič kamionu, které útočník zastřelil. Třináctou obětí se stal muž, který samotný útok přežil, při pomáhání přeživším ale utrpěl vážné poranění mozku. Zemřel v roce 2021. Atentátníka několik dní po útoku zastřelili policisté v Itálii.