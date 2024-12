Útočník z Magdeburku vzkazoval: Pomsta přijde brzy! Experta šokoval jeho profil i možný motiv

Německý odborník na terorismus Peter Neumann na síti X napsal, že se ještě nesetkal s člověkem podezřelým z hromadného násilného činu s podobným profilem, jako má pravděpodobný pachatel pátečního útoku na vánoční trhy v Magdeburku. Německo se vzpamatovává z šoku poté, co řidič v pátek večer na vánočním trhu v tomto sasko-anhaltském městě najel autem do davu a zabil nejméně pět lidí, přes 200 dalších zranil.

„Po 25 letech v tomto (oboru) si člověk myslí, že už ho nemůže nic překvapit. Ale padesátiletý saúdský exmuslim, který žije ve východním Německu, miluje AfD a chce potrestat Německo za jeho toleranci vůči islamistům - to jsem opravdu nečekal,“ napsal Neumann.

Motiv hrůzného činu zůstává zatím stále nejasný. Německé úřady přívlastek teroristický při popisu události nepoužívají. Jediné, co dosud potvrdily, je, že zadržený muž je islamofob.

Kritik islámu

Má se jednat o padesátiletého lékaře ze Saúdské Arábie se specializací na psychiatrii a psychoterapii, který podle úřadů žije v Německu přes 18 let. Muž byl zatčen na místě útoku poté, co najel černým BMW do lidí na přeplněném vánočním trhu.

Podle německých médií se muž na sociálních sítích vyjadřoval velmi kriticky k islámu, a chtěl dokonce spolupracovat s protiimigrační stranou Alternativa pro Německo (AfD) na projektech pro lidi, kteří se islámu zřekli. Útočníkův účet na X je plný příspěvků zaměřených na protiislámská témata a kritiku tohoto náboženství. Sám sebe také popisoval jako bývalého muslima.

Kriticky se vyjadřoval ale i na adresu německých úřadů a tvrdil, že neudělaly dost pro boj proti „islamismu v Evropě“. Podle deníku Bild v některých příspěvcích vyhrožoval násilím. „Ujišťuji vás, že stoprocentní pomsta brzy přijde. I kdyby mě to mělo stát život. Německo bude muset zaplatit obrovskou cenu,“ uvedl v nyní již smazaných postech.

Varování neslyšeli?

Někteří podezřelého popisovali jako aktivistu, který pomáhal saúdským ženám uprchnout z vlasti. V poslední době se zdálo, že se zaměřuje na svou teorii, že německé úřady mají spadeno na saúdské žadatele o azyl, píše agentura AP. Agentura DPA uvedla, že muž pracoval od roku 2020 jako psychiatr na vězeňské klinice ve městě Bernburg, které leží jižně od Magdeburku, kde pracoval s drogově závislými trestanci. Sám měl být údajně v době činu pod vlivem omamných látek.

Saúdská Arábie podle saúdských bezpečnostních kruhů Německo před podezřelým varovala. Království prý dříve požádalo o jeho vydání, na což Německo nereagovalo, píše agentura DPA.