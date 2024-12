Dívka (†15) zemřela po nehodě na Hradecku: Auto se rozpůlilo, kus vozu visel na stromě.

Při havárii osobního auta v neděli před 21:00 u Urbanic na Hradecku zemřela patnáctiletá spolujezdkyně. Osmnáctiletý řidič a devatenáctiletá spolujezdkyně utrpěli těžká ranění. Řidič z dosud nezjištěných příčin vyjel ze silnice a narazil do dvou stromů. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Iva Kormošová.

Nehoda se stala na silnici II/611, řidič jel od Hradce Králové směrem na Chlumec nad Cidlinou. Nejprve se dostal do pravého příkopu, z něhož následně přejel vlevo mimo vozovku, kde narazil do stromů. Mladistvá spolujezdkyně zemřela na místě, řidiče a druhou spolujezdkyni zdravotničtí záchranáři převezli do nemocnice.

Alkohol u řidiče policie vyloučila dechovou zkouškou. Škodu na autě a silnici policie odhadla na 80 000 korun.

Okolnosti nehody policie vyšetřuje a hledá svědky, kteří úsekem v době nehody projížděli. Uvítá poskytnutí kamerových záznamů. Svědci se mají přihlásit na linku 158.