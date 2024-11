Záhadná vražda JonBenét Ramseyové: Nový dokument Netflixu chce očistit jméno rodiny

JonBenét Ramseyová, malá královna krásy, která sbírala tituly v dětských soutěžích, byla nalezena mrtvá ve sklepě rodinného domu v Boulderu v Coloradu, jen několik hodin poté, co rodiče objevili podezřelý dopis o výkupném a nahlásili její únos. Dokument Netflixu Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey se pokouší vnést nové světlo do případu, jehož vyšetřování bylo od počátku chaotické a plné chyb.