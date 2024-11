Míše odmítli vzít asistenční fenku Amálku na palubu letadla: Po přistání v Paříži utekla a nedaří se ji najít

Devětadvacetiletá Češka Míša prožívá v posledních dnech hrozné chvíle. Před týdnem vyrazila do amerického Dallasu za svým přítelem společně s asistenční fenkou Amálkou. Jenže během mezipřistání na pařížském letišti Charlese de Gaulla psí parťačka utekla z přepravního boxu, který se otevřel patrně kvůli turbulenci při letu. Zoufalá Míša, který Amálka pomáhala při terapii syndromu poruchy soustředění, zůstává na letišti už sedmým dnem. Blesku blíže popsala, co Amálčině útěku předcházelo.

Míša trpí syndromem poruchy soustředění a život jí velmi usnadňuje její dvouletá fenka jménem Amálka. Spolu s ní se chtěla Češka vydat do amerického Dallasu za svým přítelem. Na letišti Charlese de Gaulla v Paříži se ale stalo něco, co Míša rozhodně nečekala. Její parťačka Amálka po přistání vyběhla ze zavazadlového prostoru a zmizela v prostorách rozsáhlého letiště.

První chyba podle zoufalé majitelky nastala ještě před odletem. Aerolinky, se kterými Míša cestovala totiž odmítli Amálku uznat jako asistenčního psa a trvaly na tom, že fenka po dobu letu být v zavazadlovém prostoru.

„Amálka jsem tedy v přepravce dovezla na letiště, kde se podle mě stala první chyba. Měla jsem s sebou speciální pásky, kterými jsem měla box s Amálkou uvnitř zabezpečit. Zaměstnanci na letišti mi řekli, že to udělají za mne, že se na to nemusím soustředit, že je to jejich práce. Krabici měli zkontrolovat, což se nestalo. Jakmile jsme přistávali, došlo k silným turbulencím a já si myslím, že v důsledku toho se otevřela Amálčina přepravka,“ vysvětlila Blesku situaci Míša.

Těsně před přistáním se tak už podle ní fenka pohybovala volně v zavazadlovém prostoru a v momentě, kdy se po přistání otevřel, vyběhla vystrašená Amálka střemhlav na pařížské letiště. „Venku byly ten den i minus dva stupně, hodně sněžilo. Amálka nikdy neviděla sníh,“ popsala své obavy o relativně plaché zvíře jeho majitelka.

Celá situace se podle ní změnila až v moment, kdy dala před pár dny rozhovor pro francouzský deník Le Parisien. „Předtím se mnou na letišti skoro nikdo nechtěl mluvit. První dvě noci jsem jen s jednou zaměstnankyní a dobrovolnicí létala v teplotách pod bodem mrazu po letišti a snažily jsme se Amálku najít, marně. Letiště to nějak více začalo řešit až zhruba pátý den po Amálčině útěku," vysvětlila Blesku Míša. Velkou pomoc sehrála podle ní i hnutí Fly Together, jehož cílem je změnit způsob, jakým jsou zvířata přepravována v komerčních aerolinkách a jak se s nimi zachází na letištích.

Míša se navíc dozvěděla, že případ, který se stal jí s Amálkou, není zcela ojedinělým. Podobně na letišti uteklo již několik zvířat, která původně neměla být přepravována v zavazadlovém prostoru.

„Bohužel se děje to, že jsou i asistenční psi zamítáni a lidé, kteří to potřebují, si je často nemůžou vzít na palubu. Je to strašné, opravdu se mi nelíbí, že jsou omezováni lidé jako já, kteří nemají viditelnou nemoc. To, že nejsem slepá nebo že nejsem hluchá, neznamená, že mi není špatně,“ postěžovala si Blesku Češka.

V neděli vzlétl i pátrací dron, kvůli němuž byla nakrátko omezena doprava na letišti, černou fenku se ale najít stále nepodařilo. Momentálně Míša čeká, co bude dál. „Je možné, že dnes bude zasahovat i armáda se psy. To by mohlo být dobré, protože na ně reaguje lépe, než na lidi,“ věří Míša.