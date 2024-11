Hradcem otřásla vražda v paneláku: Mrtvá žena nabízela sexuální služby? Po vrahovi policisté pátrají

V jednom z panelových domů v Hradci králové našli v neděli odpoledne mrtvou ženu. Zemřela násilnou smrtí. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená soudní pitva, informovala v pondělí na webu policejní mluvčí Iva Kormošová. Po pachateli policie pátrá, zjišťuje totožnost mrtvé ženy.

Tělo bylo nalezeno v neděli ve 14:30. „Kriminalisté ohledáním zjistili, že se jedná o násilné úmrtí, proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vražda. Po pachateli intenzivně pátráme,“ uvedla Kormošová bez dalších podrobností.

Nabízela sexuální služby?

Podle informací CNN Prima News by žena podle sousedů mohla být mrtvá i několik dní. „Lidi říkali, že tam byl privát, no a že prý paní byla zavražděna,” uvedla jedna z obyvatelek panelového domu.

Sousedé též dodali, že měla zavražděná žena ve svém bytě nabízet určité sexuální služby. Měla prý rozsáhlou klientelu. „Oni spíš jako dělali, že to je tajné, že o tom nikdo neví, ale my jako sousedi jsme to viděli. Už delší dobu je tady ten privát, ony se tady střídaly,“ dodala další. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí 15 až 20 let vězení nebo trest výjimečný.