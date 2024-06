Sebevrah ve Volarech vyhrožoval skokem ze střechy paneláku: Duchapřítomní strážníci zabránili tragédii!

„V sobotu 22. června krátce před 21:30 přijali oznámení o tom, že na střeše jednoho panelového domu ve Volarech stojí muž a vyhrožuje tím, že skočí dolu,“ popsala dramatickou situaci jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Na místo ihned zamířili čtyři policisté z obvodního oddělení Volary. Při příjezdu uviděli muže, který chodí po střeše čtyřpatrového panelového domu sem a tam. Nešťastník na strážníky pokřikoval, že pokud někdo zavolá záchrannou službu, tak skočí dolů.

Na místo sice mířili hasiči s vyjednávačem, policisté ale věděli, že musí jednat co nejrychleji. Strážníci vnikli do domu a vyběhli do čtvrtého patra, kde ze střechy uslyšeli kroky. Střešní okna v obou vchodech domu byla v ten moment ale uzavřená. Se sebevrahem se následně pokusili navázat kontakt dva policisté, kteří zůstali před domem.

Do zachráné akce se zapojili i obyvatelé domu. Strážníkům odemkli obě střešní okna, takže se mohli dostat přímo k muži. Policista Josef Helíšek si získal mužovu důvěru a pozornost tím, že mu nabídl cigaretu.

„Během probíhající konverzace se muž pomalu vzdaloval od kraje střechy až se nakonec posadil v prostorech jejího středu. Policisté měli situaci postupně více a více pod kontrolou, skvěle vedenou komunikací nakonec muže přesvědčili, aby společně s nimi slezl po žebříku střešním oknem do prostor domu a následně dolů,“ doplnila Schwarzová. Policisté následně zjistili, že byl muž pod vlivem drog a po konzultaci s přivolaným lékařem byl eskortován na protialkoholní záchytnou stanici.