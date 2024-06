Žena podvodníkovi poslala 100 tisíc: Falešný Bruce Springsteen prý potřeboval peníze na novou kytaru

Šedesátiletá milovnice Bruce Springsteena sledovala na sítích mnoho fanouškovských stránek a profilů. Ani ve snu by ji nenapadlo, co se po olajkování jedné z nich může stát. Údajná rocková hvězda ji kontaktovala na facebooku. Nadšená žena internetovému podvodníkovi bohužel uvěřila a naivně se domnívala, že si píše přímo se zpěvákem.

Po krátké písemné konverzaci po fanynce začal falešný Bruce loudit peníze. Nejprve zloděj požadoval zaplacení VIP členství, po jehož úhradě by se prý spolu mohli osobně setkat. Následovaly však další a další požadavky. „Na základě jeho instrukcí pak opakovaně požadované částky ve výši od 8 do 15 tisíc korun vybírala ze svého bankovního účtu a vkládala je do bitcoinmatu. Tímto způsobem poslala přes 80 tisíc korun,” uvedla v policejní zprávě tisková mluvčí Miroslava Glogovská.

Příspěvek na novou kytaru

Vysoká suma ale podvodníkovi nestačila. Vyrukoval s tím, že hudebník potřebuje přispět na koupi nové kytary. Poškozená tak opět z vlastní kapsy poslala na účet domnělého zpěvákova oficiálního managementu peníze. Částka měla znovu pokrýt členství v neexistujícím VIP klubu. Jediné, co žena obdržela, byla fotografie VIP průkazu, jehož aktivace však stála dalších 46 tisíc. Ty už však dopálená Češka neměla a obrátila se na policii. Celkově přišla o 105 tisíc korun. Police nyní před podobnými falešnými profily známých lidí ze zahraničí varuje. Častou taktikou je hra na city, kdy podvodníci tvrdí, že jim byl zmražen účet a nutně potřebují peníze na přežití.