Tragédie v bulharském Primorsku: V moři se utopil Čech (†52)!

„Náš zastupitelský úřad má informace o úmrtí jednoho českého občana, a to následkem utonutí. Detaily s ohledem na pozůstalé nebudeme poskytovat,“ uvedl na dotaz Blesku mluvčí Ministerstva zahraničních věcí České republiky Daniel Drake.

Zesnulému českému občanovi, jehož pohlaví mluvčí nekonkretizoval, bylo podle bulharského zpravodajského webu Dir.bg 52 let. Podle slov vrchního plavčíka Petara Ruseva působícího v oblasti, kde se tuzemský turista utopil, byla v okolí pláže o víkendu silná bouře.

Buďte obezřetní, varuje plavčík

„Voda se v takových případech mění, tvoří se na dně prohlubně a jsou tam silné podvodní proudy. Vyzývám vás, abyste nechodili na nehlídané pláže. Turisté by do vody měli vstupovat ve skupinách, aby se vykoupali,“ vzkázal Rusev.

Nejedná se o jedinou tragédii

Podle něj by lidé měli být před vstupem do vody obezřetní. Vyvarovat by se turisté měli skákání a zběsilému vrhání se do vln. „Měli byste vstupovat postupně a nejprve si namočit ruce, obličej a hlavu, abyste si zvykli na teplotu vody,“ vzkázal plavčík.

Český turista ale nebyl jediným, jehož život v okolí Primorska o víkendu vyhasl. U pláže Kiten se v sobotu utopila čtyřicetiletá žena, jejíž národnost bulharská média nespecifikovala.