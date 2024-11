Policista měl při natáčení vtipkovat na adresu nové manželky romského původu Gréty F. z Litovle. Do narážek kvůli rase měl Stanislava K. podle obžaloby nutit právě režisér Jan B., a to kvůli větší peprnosti a zvýšení televizní sledovanosti pořadu. Měl ho také stresovat informací, že jeho žena šla do ghetta plného Romů ke Gretinu příteli, který měl být »rapl«, bývalý boxer a všichni v okolí se ho měli bát.

Když chtěl policista natáčení předčasně ukončit, měl mu Jan B. vyhrožovat milionovou sankcí, jeho zatčením v přímém přenosu, vyhazovem ze služebního poměru a veřejnou ostudou. Důvodem mělo být právě ono vtipkování na konto romské ženy.

Stanislav K. tlak neunesl a v srpnu 2020 se oběsil ve Stěbořickém lese nedaleko bydliště.

Vyměněná manželka už dříve u soudu řekla, že se režisér snažil mezi ní a Stanislavem vyvolávat a podněcovat konfrontace. „Chtěl, abych mluvila, co on chce. To samé tlačil na Standu, ten se kvůli němu bál o práci. Vydíral ho,“ řekla.

Znalci: Byl pod tlakem

Jana B. už jednou opavský soud zprostil viny. Odvolací krajský soud vrátil tragický případ ale zpátky k dopracování do Opavy, kde se soud nyní zabýval závěry posudků znalců z Ústřední vojenská nemocnice v Praze.

Ti zkoumali kamerové nahrávky z natáčení inkriminovaného dílu Výměny manželek. „Je patrné, že se postupně ocitl pod psychickým tlakem kvůli okolnostem natáčení. Po rozhovorech s režisérem a štábem se začaly objevovat pocity strachu, že bude obviněn z rasismu, a že přijde o zaměstnání,“ uvádí k policistovu rozpoložení znalci.

„Při natáčení pořadu se u něj rozvinula akutní reakce na stres. Z psychiatrického hlediska nelze vysvětlit, proč poškozený ukončil svůj život. Jeho jednání nebylo podmíněno duševní chorobou, ani psychologickými mechanismy,“ dodali znalci a uvedli, že za smrtí policistů je více vnějších faktorů.

Obžalovaný vinu necítí

Obžalovaný Jan B. závěrem jednání sdělil: „Já bych jenom chtěl říct, že skutečně hluboce lituji této velké životní tragédie. Ale chci říct, že pana poškozeného jsem k ničemu nenutil a nijak jsem ho nevydíral.“ Jednání soud odročil na neurčito.

Co na to TV Nova? „Pořad Výměna manželek zajišťuje pro TV Nova externí produkce a podle našich informací se Jan B. na přípravě tohoto formátu nepodílí. Nikdy předtím a ani potom se nic podobného při natáčení nestalo.“

