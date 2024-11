Vrah pohodil ostatky Mackenzie u Balatonu: Na internetu zjišťoval, zda ji sežerou divoká prasata!

Jen těžko pochopitelný případ se odehrál před několika dny v okolí Budapešti. Sedmatřicetiletý muž s iniciály LTM měl po party v klubu Szimpla Kert pozvat do svého bytu o šest let mladší turistku z USA, zdravotní sestřičku Mackenzie Michalski. Tu během intimního aktu brutálně zavraždil a její tělo následně v kufru vyhodil u Balatonu. Policie ho usvědčila na základě jeho historie vyhledávání, kdy se zajímal například o to, jak se zbavit zápachu rozkládajícího se těla nebo či zda divoká prasata opravdu žerou lidské ostatky. V současnou chvíli je podezřelý ve vazbě.