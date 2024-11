Marián měl nafingovat vraždu expartnerky Iriny: Drsná slova jejích rodičů!

Podnikatel Marian V. (49), nepravomocně odsouzený na 25 let vězení za vraždu své ex partnerky Iriny O. (†43), čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu, které padne 6. listopadu. Obviněný byl během celého vyšetřování na svobodě a tvrdí, že šlo o tragickou nehodu.

K osudné události došlo 15. července 2022 na silnici mezi slovenskou Revúcou a Muránskou Dlouhou Loukou. Obviněný podnikatel úmyslně najel svým luxusním BMW do protijedoucího auta, ve kterém seděla jeho ex partnerka. Ta na místě zemřela. Incident, původně vyšetřován jako dopravní nehoda, byl na základě svědectví a záznamů překvalifikován na úkladnou vraždu. Marián, odsouzený na 25 let, se proti rozhodnutí odvolal a zůstává na svobodě.

Rodina oběti i veřejnost v Revúci jsou z této skutečnosti pobouření a volají po spravedlnosti. Irinina matka Ludmila společně s ostatními rodinnými příslušníky doufá, že soud vynese přísný verdikt: „Ta špína nemá žádné právo chodit po této Zemi. Doufám, že Nejvyšší soud rozhodne a dostane doživotí,“ neovládla své emoce Ludmila v rozhovoru s deníkem Plus JEDEN DEŇ. Rodiče zesnulé Iriny v rozhovoru otevřeně promluvili o svém zármutku a o hrůzách, které jejich dcera musela zažívat.

Ludmila vzpomíná, že Irina měla z Mariána dlouhodobě strach, což dosvědčují její poslední slova před tragédií. „Mami, když nepřijdu domů za 10 minut, volej na policii,“ zavolala své matce chvíli před smrtí. Už tehdy ji zhrzený partner údajně pronásledoval a pokoušel se ji vytlačit z cesty. Podle Ludmily se Marián zaměřil na Irinu poté, co se rozešli a ona prodala dům, který jí daroval. Po rozchodu, zaviněným Mariánovou opakovanou nevěrou, se pokusil darovací smlouvu na dům napadnout a získat jej zpět. Motivem vraždy tak měla být pomsta za finanční ztrátu.

Marián však svou vinu odmítá a tvrdí, že Irina dům prodala, aby jej záměrně připravila o majetek. „Chtěl jsem to vyřešit právními kroky. V daný den, kdy došlo k nehodě, jsem se s ní chtěl setkat a předat jí vytištěnou naši sms komunikaci proto, aby věděla, že se jí budu bránit u soudu a tím prokážu, že mě okradla o dům,“ prohlásil obviněný.

O své verzi událostí, kterou prezentoval v rozhovoru, říká, že do vozu své ex partnerky nikdy úmyslně nenarazil a šlo o nešťastnou dopravní nehodu, kterou zapříčinil tím, že se natáhl pro telefon. Sám po srážce aut skončil v nemocnici a hrozilo mu, že zůstane odkázán na invalidní vozík. Jeho stav se však díky rehabilitacím zlepšil a dnes chodí, i když stále kulhá.

Marián v rozhovoru také kritizuje průběh soudu, kde podle něj byla svědectví zkreslená. Na otázku, co očekává od Nejvyššího soudu, odpovídá, že doufá v přehodnocení případu, který podle něj nebyl objektivně posouzen. „Celé to jednání mi připadalo jako totální fraška,“ dodává. Na rozhodnutí soudu, které by mohlo Výbornému změnit trest na doživotí, tak čeká napjatá veřejnost, rodina oběti i obviněný podnikatel.