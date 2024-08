Tragická nehoda u Doks má další oběť: Po tátovi umřel i druhý řidič (†20)!

Při čelním střetu dvou vozidel nedaleko Doks na Českolipsku zemřel ve čtvrtek 25. července řidič dodávky. Jeho manželka a tři děti utrpěly vážné zranění. Okolnosti nehody policie nadále šetří. „Tragická nehoda se stala minulý čtvrtek kolem 22:30 na silnici I/38 u Obory. Podle svědků dvacetiletý řidič v osobním autě vjel vysokou rychlostí do pravotočivé zatáčky, neudržel se při tom u pravé krajnice a vjel do protisměru, kde se čelně střetl s dodávkovým vozidlem, ve kterém cestovala pětičlenná rodina,“ řekla před týdnem Baláková.

Tento týden podlehl vážným zraněním i druhý řidič. „Liberecká nemocnice nás informovala o tom, že v úterý 30. července v odpoledních hodinách zemřel dvacetiletý pacient, kterého do nemocničního zařízení zdravotníci transportovali minulý čtvrtek 25. července od tragické nehody u Obory. Jedná se o řidiče bílého Volkswagenu Passat,“ řekla Baláková.

Při čelní srážce dvou aut u Doks na Českolipsku zemřel řidič dodávky, pět lidí včetně tří dětí je v nemocnici. | X/HZS LIBERECKÉHO KRAJE

Na internetu se vyrojily spekulace, že by na vině mohl být ilegální závod. Police proto prosí o pomoc řidiče s palubními kamerami, kteří se v pátek večer pohybovali na silnici mezi Mladou Boleslaví a Doksy. Jejich záznamy mohou být klíčovým důkazem pro objasnění této tragické události. Pokud máte jakékoliv informace, ozvěte se na linku 158.

„Kriminalisté nehodu stále dokumentují a k jejímu vyhodnocení si vyžádali mimo jiné znalecké posudky z oboru zdravotnictví a toxikologie. Pomohli by jim také záznamy z palubních kamer, které zachytily jízdu bílého Volkswagenu Passatu na trase z Mladé Boleslavi do Obory u Doks v čase od 22:00 do 22:35,“ uvedla policejní mluvčí.

Kompletování spisu může podle ní trvat ještě další týdny až měsíce. „A to s ohledem na lhůty, ve kterých nám chodí znalecké posudky. Po vyhodnocení všech podkladů pak prověřování uzavřeme a ve věci rozhodneme o dalším procesním postupu,“ dodala Baláková.