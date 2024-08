Opilý řidič v Lomnici zabil maminku: Dcera skončila v nemocnici

„Dvaačtyřicetiletý řidič osobního vozidla značky Mercedes jedoucí ve směru ze Sokolova do obce Lomnice z dosud nezjištěných příčin narazil do projíždějící osmatřicetileté cyklistky a dále do další nezletilé cyklistky,“ popsal Bílek.

Dvaačtyřicetiletý muž nejprve tvrdil, že nebyl řidičem osobního automobilu, jelikož ho měl řídit jeho rodinný příslušník, který z místa utekl. „Policisté se začali případem okamžitě zabývat a provedeným šetřením zjistili, že vozidlo řídil právě dvaačtyřicetiletý muž. Následně u něj policisté provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,64 promile alkoholu,“ doplnil Bílek.

Sokolovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti.