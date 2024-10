Čtyřkolka na Semilsku vyjela ze silnice a narazila do stromu: Řidič zemřel

Nehoda byla na operační středisko policie hlášena kolem 19:10. „K havárii došlo na silnici z Libštátu do Lomnice nad Popelkou, řidič ze zatím neznámých příčin vyjel mimo silnici, kde narazil do stromu,“ doplnila krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Okolnosti nehody policie zjišťuje.

Je to v krátké době už druhá smrtelná nehoda v Libereckém kraji. V pátek skončila smrtí řidiče havárie osobního auta na silnici mezi Frýdlantem a Novým Městem pod Smrkem v místech před odbočkou na Raspenavu. I on vyjel ze silnice a narazil do stromu. Vážné zranění utrpěl spolujezdec, kterého vrtulník dopravil do nemocnice v Ústí nad Labem.