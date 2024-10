Slovenskem otřásl další děsivý případ: Ženu při procházce lesem napadl medvěd

To, co mělo být poklidnou procházkou v přírodě, se pro Katarínu změnilo v noční můru. Při výletu do lesa poblíž Horní Štubně v okrese Turčianské Teplice ji z ničeho nic napadl medvěd. „Nevěřila jsem, dokud mě nezačal honit,“ sdílela Katarína na svém profilu. Domnívá s, že se jednalo o samici, která pravděpodobně ukrývala mláďata v keřích a chtěla je bránit.

Co dělat při setkání s medvědem?

Státní ochrana přírody apeluje na všechny návštěvníky lesa, aby věděli, jak se v takové situaci chovat. Při střetu s medvědem je nejdůležitější zachovat klid a nevykonávat žádné prudké pohyby. Útok nebo úprk může vyvolat obrannou reakci u zvířete. Nikdy se mu neotáčejte zády a nedívejte se mu přímo do očí.

Pro obranu při útoku doporučují odborníci speciální medvědí sprej. „Pokud nemáte sprej, existuje i jiná strategie, kterou můžete použít. Přitlačte se tváří k zemi, chraňte si hlavu a krk rukama. Nehybně zůstaňte ležet až do odchodu medvěda,“ sdílí rady ochranáři podle deníku Topky.sk.

Výstraha pro návštěvníky přírody

Odborníci dále radí vyhýbat se místům s pobytovými znaky medvědů, jako jsou čerstvé stopy nebo trus. Pokud se již v takové oblasti pohybujete, udržujte neustálý hluk. Mluvte nahlas nebo poslouchejte hudbu, což varuje zvířata před vaší přítomností. Zvláště nebezpečné je dostat se právě mezi medvědici a její mláďata.