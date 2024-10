Láska přes internet stála muže půl milionu: Podvodník se vydával za exotickou krásku

Muž z Českolipska prožíval sedm let romantický vztah s exotickou ženou z Ghany, kterou nikdy neviděl. Plánovali společnou budoucnost a on jí posílal statisíce na léčbu i studium. Po letech však zjistil, že místo lásky podlehl lsti podvodníků. Ti z něj vylákali víc než půl milionu.

Na první pohled to vypadalo jako romantická pohádka. Muž středního věku z Českolipska se v roce 2016 zamiloval do údajné krásky z Ghany, s níž se seznámil na internetové seznamce. Ačkoliv se za sedm let jejich „vztahu“ nikdy nesetkali, společně plánovali budoucnost v Africe.

Muž své domnělé přítelkyni finančně přispíval na léčbu malárie, studium i zálohu na stavbu jejich budoucího domova. V roce 2017 byl dokonce upozorněn jednou nebankovní společností na to, že odesílá peníze na podezřelé účty. Tento varovný signál však internetová známost dokázala obratně zvrátit ve svůj prospěch, a muž nadále pokračoval v odesílání peněz.

Skutečné pochybnosti se u něj začaly objevovat až po šesti letech, kdy se rozhodl požádat svou údajnou lásku o vrácení části peněz. Odpovědi se však nedočkal, a tak se rozhodl obrátit na policii, kde celý příběh vyložil. Vyšetřování případu bylo zahájeno v říjnu 2024 a policie ho kvalifikovala jako podvod. Škodu muž odhaduje na nejméně půl milionu korun, přičemž je pravděpodobné, že přišel o ještě vyšší částku, protože některé záznamy o platbách již nedohledal.

Tento případ je jedním z mnoha, které v posledních letech zaznamenaly znepokojivý nárůst. Podvody na seznamkách, kdy se oběti manipulují k odesílání peněz, se stále častěji objevují a varovným signálem by pro každého měla být již samotná situace, kdy si internetová známost podmiňuje vztah zasíláním financí. „Takové příběhy nekončí dobře, obzvlášť ne tehdy, když posíláte finance někomu, s kým jste se osobně nikdy nesetkali," varovala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Případ muže z Českolipska nicméně nedopadl tak špatně, jako jiné oběti podobných podvodů, které za kratší dobu přišly o miliony korun. Policie proto důrazně varuje před podobnými případy a apeluje na veřejnost, aby byla při navazování vztahů přes internet maximálně obezřetná.