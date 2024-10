Zloděj z trafiky ukradl losy: Kvůli výčitkám je vrátil! Jako „kompenzaci“ ale odnesl cigarety a bagety

Na začátku října v České Lípě došlo k vloupání, které mělo nečekaný zvrat. Sedmadvacetiletý muž z Liberce, který právě procházel kolem trafiky u českolipské nemocnice, se spontánně rozhodl vniknout dovnitř. Jak sám později vypověděl, na nápad ho přivedla náhoda, když míjel stánek cestou ke své přítelkyni, se kterou sdílí domácnost na českolipském sídlišti Špičák.

Za použití hrubé síly se mu podařilo vniknout do trafiky, odkud si odnesl 240 krabiček cigaret značek Marlboro, Davidoff a Red. Jako bonus si do batohu přihodil i 29 stíracích losů, které mu mohly přinést až milionové výhry. Následně s kořistí zamířil domů ke své partnerce. „Tam ho ale tížilo svědomí, že by krádeží losů způsobil majiteli vysokou škodu, a tak je zase téže noci odnesl zpátky na místo činu, bez ohledu na to, jaký náhlý blahobyt by mu případná výhra mohla zajistit,“ popsala počínání oportunisty s výčitkami policejní mluvčí Ivana Baláková. „Vykompenzoval si to tím, že tu při druhé návštěvě sebral ještě dvě bagety a několik krabiček cigaret,“ doplnila mluvčí. Majitel stánku vyčíslil vzniklou škodu částkou 45 120 korun.

Ačkoliv se pokusil část svého lupu vrátit, vyšetřování ho stejně dostihlo. Policie ho vypátrala tři dny po činu. Mladík nyní čelí obvinění z přečinu krádeže a bude se zodpovídat ve zkráceném přípravném řízení.