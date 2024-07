Čelní srážka u Doks skončila strašlivě: Táta zemřel, děti bojují o život!

Při čelním střetu dvou vozidel nedaleko Doks na Českolipsku zemřel ve čtvrtek 25. července pozdě večer řidič dodávky a pět lidí utrpělo těžká zranění. Mezi nimi jsou tři děti. Záchranáři zraněné děti dvěma vrtulníky přepravili na traumacentra dvou pražských nemocnic. Informovala o tom regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

Tragická nehoda se stala kolem 22:30 na silnici I/38 u Obory. „Podle svědků dvacetiletý řidič v osobním autě vjel vysokou rychlostí do pravotočivé zatáčky, neudržel se při tom u pravé krajnice a vjel do protisměru, kde se čelně střetl s dodávkovým vozidlem, ve kterém cestovala pětičlenná rodina,“ řekla Baláková.

Řidič dodávky svým zraněním podlehl na místě nehody. „Jeho manželku s těžkým zraněním převezla zdravotnická záchranná služba sanitkou do nemocnice v Liberci. Jejich tři děti ve velmi vážném stavu zdravotníci transportovali dvěma vrtulníky do dvou pražských nemocnic na traumacentra,“ dodala mluvčí policie. Vrtulníkem přepravili záchranáři i těžce zraněného mladého řidiče z osobního auta, a to na traumacentrum liberecké nemocnice. Okolnosti tragické nehody zjišťují kriminalisté.