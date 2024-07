Šest zraněných po nehodě u Rané: Vrtulník letěl také pro nezletilého

„Na místě byly čtyři naše posádky,“ doplnil mluvčí. Dva středně vážně zranění pacienti zamířili do mostecké nemocnice, jeden člověk se středně závažným poraněním do žatecké nemocnice. Silnice zůstane po dobu odklízení následků havárie a vyšetřování uzavřená. Mluvčí policie Václav Krieger sdělil, že podle předběžných informací jeden z řidičů z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde se srazil s protijedoucím vozidlem, další auto do nich nabouralo. Objízdná trasa vede přes obce Lenešice a Břvany.

Na Lounsku si nehoda vyžádala několik zraněných také v pátek. U Lubence havaroval minibus, který převážel odsouzené ženy, s osobním autem. Záchranáři vyhlásili mimořádnou událost, zranilo se 12 lidí.