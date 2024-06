Dovolená Čechu v ohrožení: Hrozí rušení letů do oblíbeného Turecka!

Letecké spoje nad Evropou nabírají v posledních dnech stále častěji zpoždění, největší problémy vznikají na spojích do Turecka. Vliv to má i na české dopravce a letiště. Aerolinky Smartwings ČTK sdělily, že kvůli špatnému řízení letového provozu nad evropským vzdušným prostorem v sobotu zaznamenaly zpoždění všech svých 30 letů z Turecka a do Turecka a obdobná situace byla i dnes. Vyzývá k okamžité reakci Evropskou komisi a Evropskou agenturu pro řízení letového provozu (Eurocontrol). Bez rychlé nápravy situace bude muset část nebo všechny lety do turecké Antalye zrušit.