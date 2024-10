Na matku (†51) a syna se zřítil strop: Přes hodinu trpěli v troskách

Hasiči na místo vyrazili ve čtvrtek večer. V malé obci Hostišovce se na dvě osoby zřítil strop jejich starého domu. Pod těžkými sutinami skončila žena a její třiatřicetiletý syn Tibor, který od narození trpí postižením. Hasiči museli kameny a trámy odtahovat ručně a celá záchranná akce zabrala skoro hodinu a půl. K jejich snaze se připojili i přítomní záchranáři a policisté.

Jako první vysvobodili jednapadesátiletou ženu. „Nejevila už žádné známky života,“ popsala pro noviny.sk místní obyvatelka. „Asi po tři čtvrtě hodině vytáhli syna, ten byl zavalený víc,“ dodala. Třiatřicetiletého Tibora záchranáři vyprostili pár minut po osmé večer. Byl naživu a při vědomí, ze situace však byl pochopitelně velice zmatený. Sanitkou ho dovezli do Rimavské Soboty, kde ho naložili do vrtulníku a transportovali do nemocnice v Banské Bystrici.

Policisté mezitím začala vyšetřovat, proč se strop vůbec zřítil. Začali také trestní stíhání v přečinu usmrcení.