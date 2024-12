Mladý táta Erik zemřel při autonehodě: Jel vydělávat na vánoční dárky pro syny

Chtěl svým dětem splnit přání, zemřel na cestě za prací. Erik (†26) ze slovenských Smižan v neděli vyrazil za prací do Rakouska, aby svým dvěma synům zajistil peníze na vánoční dárky. Jen pár metrů od bydliště ale došlo k tragédii. Erikovo auto zůstalo po srážce s dalším vozem sešrotované. Erik na místě zemřel, jeho bratr, oba řidiči i další tři spolujezdci skončili ve vážném stavu v nemocnici.

Otec dvou chlapečků Erik spolu s dalšími třemi muži v neděli vyrazil na každoroční cestu za těžkou manuální prací do Rakouska. Chtěl svým chlapcům pod stromečkem splnit přání, neštěstí na něj ale bohužel čekalo jen pár metrů od jeho domu. Do auta, kde spolu s Erikem cestovali tři spolucestující, narazilo další vozidlo.

„Podle dosavadních zjištění mladý 18letý řidič řídil vozidlo ve směru od obce Arnutovce na Smižany, kde před nepřehledným horizontem pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost a v protisměru čelně narazil do protijedoucího vozidla,“ informoval Plus JEDEN DEŇ s odkazem na košickou policejní mluvčí Janu Mesárovou.

Nebohý Erik na místě zemřel. Oba řidiči i tři spolujezdci utrpěli vážná zranění, další dva vyvázli s lehkým poraněním. Jedním ze zraněných je i Erikův bratr Ondřej. Ten v tuto chvíli s poraněním plic a mozku bojuje v spišskonovoveské nemocnici o život.

„Erik takhle jezdil is partou chlapů od nás do Rakouska za prací přibližně tři roky. Nyní se vydali na dva týdny, domů se měli vrátit před Vánocemi. Ještě před odchodem mi řekl, že co bude sedět doma, raději jde vydělat peníze pro rodinu,“ uvedl pro zmíněný deník Janin otec a Erikův tchán Ivan. Podle sestry Barbory měly utržené peníze sloužit hlavně na dárky pro syna Erika (9) a Sebastiána (8).

Policie v tuto chvíli celý případ vyšetřuje. Kromě toho zahájila trestní stíhání pro trestný čin usmrcení.