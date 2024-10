Policistce v dětství zabil otce: Vraha dopadla za 25 let!

Neuvěřitelný příběh jako z filmu se stal v Brazílii. Před pětadvaceti lety tam byl chladnokrevně zavražděn otec Gislayne Silva de Deusové (36). Tou dobou jí bylo pouhých jedenáct let. Dívenka si ovšem slíbila, že vraha svého otce jednou dopadne. Po dvou dekádách se jí ale podařilo vraha svého otce konečně chytit!

Givaldo Jose Vincente de Deus zemřel v roce 1999 při hraní kulečníku. Jeden z jeho spoluhráčů a tou dobou i přítel muže ho měl zastřelit kvůli dluhu 25 dolarů. Pachatel, šedesátiletý Raimundo Almes Gomes, byl v hledáčku policie už od roku 2013, kdy byl za vraždu odsouzen. Od té doby byl na útěku.

To až do září, kdy se ho i s asistencí Deusové podařilo zadržet. „Když jsem ho viděla na policejní stanici, musela jsem mu říct, kdo jsem a že za zatčení jsem zodpovědná,“ řekla Gislayne deníku Bild. „Propukla jsem v pláč. Byla to exploze emocí, která se změnila v slzy úlevy, protože jsem už přestávala doufat, že tenhle den někdy přijde,“ dodala.

Soud Gomese poslal na dvanáct let do vězení. „Zanechal po sobě rozvrácenou rodinu s pěti dětmi, naše matka musela těžce bojovat, aby nás vychovala. Nebýt jí, mohli jsme skončit hodně špatně,“ popsala. Gislayne začala v osmnácti studovat práva a po škole se přidala k polici s jediným cílem, dopadnout vraha svého otce. Deusová doufá, že svým příběhem inspiruje ostatní k tomu, aby věřili v soudní systém.