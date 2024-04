Kuriózní případ z Rio de Janeira: Neteř přivezla do banky strýcovu mrtvolu, chtěla od něj podepsat půjčku!

Velmi neobvyklý incident vyšetřuje již několik dní policie v brazilském Rio de Janeiru. Erika de Souza Vieira Nunesová přišla do banky za doprovodu svého strýce a žádala o sjednání půjčky. Tu jí měl podpisem dokumentu stvrdit její strýc, zaměstnancům banky ale na dvojici něco nehrálo. Záhy vyšlo najevo, že neteř přivezla do banky strýcovu mrtvolu!

Situace připomínající film Víkend u Bernieho z roku 1989 se odehrála před pár dny v bance v brazilském Rio de Janeiru. Erika de Souza Vieira Nunesová do budovy dorazila společně se svým strýcem, který byl na vozíčku.

Žena v bance žádala o půjčku na 17 tisíc brazilských realů, v přepočtu tedy o více než 77 tisíc korun. Žádost už měla předběžně schválenou a jediné, co jí k získání peněz chybělo, byl podpis rodinného příslušníka. Strýc Nunesové ale nevypadal úplně v pořádku.

Bankéři se ženy zeptali, zda je její příbuzný, kterému padá hlava a nemá zdravou barvu, v pořádku. Nunesová je odbila a dál strýce přemlouvala k podpisu. Dokonce mu strkala pero pevně do rukou a na papíře mu ukazovala, kde má napsat svůj podpis.

„Strýčku, slyšíš mě? Musíš se podepsat. Když to neuděláš, tak to nepůjde. Nemůžu to podepsat za tebe, musíš to udělat ty,“ nutila dál žena příbuzného. Zaměstnanci banky si všimli, že když žena strýci nepodpírá hlavu, zbortí se mu podivně vzad. Rozhodli se více nečekat a zavolali na místo pro jistotu policii i záchranáře.

Po příjezdu záchranářů bylo všechno jasné. 68letý Paulo Roberto Braga byl již několik hodin před příjezdem do banky mrtvý a jeho vnučka tak přijela do banky s jeho tělem. To potvrdila i následná pitva, která vyvrátila neteřinu verzi, že byl její příbuzný při příjezdu do banky naživu.

Policie Nunesovou zatkla a v celé věci probíhá i nadále vyšetřování. Podle policejního prezidenta Fábia Luize žena čelí obvinění ze zpronevěry a zneužití lidských ostatků.