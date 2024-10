Denisa J. (19) hodila syna do popelnice: Těhotenství maskovala, kamarádka poznala její bundu

Zabalila novorozeného syna do bundy a hodila ho do kontejneru na okraji sídliště v Ústí nad Labem. Proč Denisa J. (19) nevyužila babybox? A vědělo okolí, že je těhotná? Blesk mluvil se svědky, co vše k případu řekli?

Ke kontejneru, kam vyhodila necelý den staré živé miminko, to měla z domu jen pár desítek metrů. V neděli nad ránem vyběhla jen v pantoflích. „Syn šel zrovna kolem, sice měl v plánu jít jinudy, ale něco ho nutilo to vzít kolem těch domů. Díky tomu chlapečka zachránil, zaslechl ho naříkat,“ svěřila se matka zachránce.

V babyboxu ve Svitavách našli chlapečka: Matka ho přivezla autem

Vyvrátila spekulace, že kloučka našel bezdomovec. „Ležel hned na vrchu v bundě, zřejmě ta matka doufala, že ho někdo najde,“ myslí si. Chlapečka se hned ujali lékaři, je zdravý. Dostal jméno Jáchym po operačním důstojníkovi policie, který případ na lince 158 přijímal. Tu noc měl poslední službu na této pozici, a bylo tak snadné jméno pro nalezence vybrat. Nyní o něj pečují na dětské klinice ústecké nemocnice.

Přiznala se

Policie po nálezu prohledala i další popelnice po celém sídlišti, vyslechla stovky lidí a pročesala okolní křoví a odlehlá místa. Nic podezřelého nenašla. Pomohla až bunda, ve které bylo novorozeně zabalené a jejíž snímky kriminalisté zveřejnili. „Denisa ji dostala od kamarádky. Ta ji samozřejmě poznala a ozvala se policii,“ upřesnila svědkyně. Pak už to šlo ráz na ráz, Denisa J. se po zadržení přiznala a policie ji obvinila z pokusu vraždy.

Nikdo si nevšiml?

Záhadou zůstává, jak to, že si nikdo nevšiml, že je Denisa J. těhotná. Údajně to skrývala. „Nic na ní nebylo poznat,“ řekla Blesku sousedka. Potvrdila to i matka zachránce. „Dcera říkala, že jednou prý přišla na benzinku a měla na sobě velkou mikinu. Přitom nebyla žádná zima, tak se jí prý ptala, jestli je jí zima a ona řekla, že jo,“ přiblížila. Jestli si těhotenství dcery nevšiml ani její táta, se kterým žije ve společné domácnosti, je otázkou. „Nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ odvětil stroze na dotaz.

Babybox jako na Václaváku

Denisa J. mohla využít babybox. Dříve uklízela v ústecké nemocnici a moc dobře musela vědět, kde je schránka na nechtěné děti umístěna. „Je možné, že mohlo jít o laktační psychózu, ty ženy pak reagují nevyzpytatelně. Zažil jsem například, že matka vyhodila dítě z okna přímo před dům,“ řekl zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Roli mohl sehrát i jiný faktor. Schránka je totiž umístěna přímo u hlavního vstupu do nemocnice vedle lékárny, kudy denně projdou stovky, možná i tisíce lidí. To může být matkám nepříjemné. Svědčí o tom i statistiky. „Mezi lety 2010 až 2016 skončilo v ústeckém babyboxu šest miminek. Od roku 2017, kdy došlo k jeho přesunu z odlehlé části nemocnice na frekventovanější místo, až do současnosti sem nikdo již žádné dítě neodložil,“ vyplývá ze seznamu odložených dětí.

„Umístění tehdy zvolil sám pan Hess po konzultaci s technikem,“ řekla Blesku Miloslava Kučerová z tiskového odboru Krajské zdravotní, která ústeckou nemocnici spravuje. Podle Hesse šlo ale o přání špitálu. „Museli jsme se přizpůsobit. S Krajskou zdravotní byla vždy špatná komunikace,“ odmítl tvrzení.